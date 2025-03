Polícia Militar e Controladoria-Geral assinam Carta de Intenção  – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O documento aponta para a implantação da gestão de riscos e do Programa de Integridade na corporação.

Durante a solenidade de lançamento da Programação Comemorativa pelos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), realizada na manhã de hoje (28) no Centro Cultural José Octávio Guizzo, o comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, e o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, assinaram Carta de Intenção voltada à implantação da gestão de riscos e do Programa de Integridade na corporação. A iniciativa faz parte do processo de implementação do compliance nos órgãos e entidades estaduais.

De acordo com o controlador-geral do Estado, houve predisposição do comandante-geral em colocar a PMMS como precursora, dentre as Forças Armadas Estaduais, na adesão e implantação das técnicas e ferramentas do compliance. “É um grande orgulho podermos participar deste evento e assinar esta Carta de Intenção. Esperamos contribuir com as ferramentas necessárias para que a Polícia Militar consiga aprimorar ainda mais seus procedimentos e se tornar referência ainda maior em Mato Grosso do Sul”, destacou Girão.

Na oportunidade, que marca a abertura das celebrações pela criação da PMMS – efetivada em 5 de setembro de 1835 -, autoridades civis e militares prestigiaram o evento, que contou com apresentações musicais e a exposição das atividades que serão realizadas pela PMMS ao longo do ano de 2025.

“Hoje, estamos iniciando uma programação em comemoração aos 190 anos da PMMS e não poderíamos deixar de abrilhantar ainda mais nosso evento contando com a parceria da CGE-MS. A Polícia Militar, além de todas as melhorias nos processos de gestão que está trabalhando para concretizar, tem que buscar realmente o compliance e todas as boas práticas que o Estado está oferecendo. Acreditamos que a melhoria dos processos é fundamental para continuarmos o desenvolvimento do trabalho e colocarmos a PMMS no lugar que ela merece”, enfatizou o coronel Garnes.

Para o diretor-geral de governança e compliance da CGE-MS, Everson Leite Cordeiro, o momento de celebração aponta para o fortalecimento do compliance público em Mato Grosso do Sul. “Essas ferramentas de compliance servem para garantir a conformidade e estimular bons resultados. Hoje é um marco histórico quando consideramos o início das celebrações pelos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a assinatura da Carta de Intenção é um passo decisivo que está sendo dado para garantir a evolução da Polícia Militar por mais 190 anos”, afirmou.

Thaiane Firmino, Comunicação CGE-MS

Foto: Thaís Firmino