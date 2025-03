Atendimento do CadÚnico fica suspenso durante período de Carnaval

01/03/2025 |

17:00 |

Os atendimentos do CadÚnico, responsáveis pela inclusão das famílias de baixa renda em programas de assistência social e redistribuição de renda, ficam suspensos nesta segunda (3) e terça-feira (4), assim como outros serviços da Prefeitura de João Pessoa que seguem o ponto facultativo e feriado.

Os servidores voltam ao trabalho administrativo na quarta-feira (5), e os atendimentos ao público voltam a funcionar na quinta-feira (6), normalmente.

A sede do CadÚnico fica na Rua Braz Florentino, n 138, no Centro, em frente à Praça Barão do Rio Branco. Com o horário de atendimento das 7h às 17h.

Alguns atendimentos também podem ser realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que também têm acesso ao sistema do Bolsa Família, localizados em diversos bairros da Capital.

Para facilitar o acesso, basta verificar o Cras de cada região e agendar o atendimento, no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/centro-de-referencia-de-assistencia-social-cras/