Banco do Povo tem linha especial de crédito para empreendedoras

O incentivo ao empreendedorismo feminino e à economia criativa estão entre as metas estabelecidas no Plano de Gestão 2025-2028 para criar oportunidades de emprego e renda e estimular o desenvolvimento econômico de São José. O Dia Internacional da Mulher será comemorado no próximo dia 8 de março.

Para apoiar as mulheres empreendedoras, o Banco do Povo de São José dos Campos tem linhas de crédito especiais para as joseenses que pretendam iniciar um empreendimento ou investir na expansão dos negócios.

A linha Empreenda Mulher tem diferenciais importantes, como o prazo de parcelamento estendido até 36 meses para quitar o empréstimo e carência até 90 dias para começar a pagar.

Para a primeira solicitação de crédito de quem possui um negócio informal, os valores vão de R$ 200 a R$ 8 mil. A partir do segundo pedido, o valor vai até R$ 15 mil.

As empreendedoras formalizadas há menos de um ano podem solicitar de R$ 200 a R$ 12 mil. Já para aquelas que estão há mais de um ano com o CNPJ ativo, o valor pode chegar a R$ 21 mil.

As taxas de juros do Banco do Povo também são consideradas muito atrativas, variando de 0,35% a 0,8% ao mês, dependendo da linha de crédito.

De acordo com levantamento do Banco do Povo, a unidade de São José dos Campos já contabiliza R$ 14 milhões de empréstimos desde a reformulação, em 2017. Nesse período, o programa já celebrou cerca de 900 contratos. Desse total, aproximadamente 50% contemplaram mulheres empreendedoras.

O Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. Mais informações na página do banco.

