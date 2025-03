Borracheiro condenado por estuprar sobrinha de 11 anos é preso em Boa Vista

Foto: Divulgação/PCRR



Um borracheiro, de 37 anos, condenado por estuprar a sobrinha de 11 anos, foi preso na última sexta-feira, 28, no bairro dos Estados, zona Leste de Boa Vista. O crime aconteceu em julho de 2022.

Conforme a denúncia, a mãe da criança relatou que ela e a cunhada trabalhavam juntas e que seu irmão era responsável por levá-las e buscá-las. No dia do crime, como o borracheiro não atendeu ao telefone, elas optaram por pegar um carro por aplicativo.

Ao chegar em casa, a mulher do acusado o flagrou estuprando a menina, momento em que entraram em luta corporal pela posse do telefone, pois ele a queria impedir de chamar a polícia. Ela pediu que a criança corresse e chamasse a mãe, ocasião em que o borracheiro fugiu do local em uma moto.

O homem se apresentou na polícia posteriormente e alegou não lembrar do que havia acontecido, pois estava bêbado. Ele foi processado e condenado à pena de 12 anos de prisão.

Fonte: Da Redação