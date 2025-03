Cordão do Boitatá, Empolga às 9 e Simpatia É Quase Amor reúnem cerca de 70 mil foliões neste domingo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Cordão do Boitatá – Gustavo Stephan/Riotur

O céu azul deste domingo de Carnaval (02/03) foi o cenário perfeito para a folia de rua, com desfiles por todas as regiões da cidade. Cordão do Boitatá, no Centro; Charanga Talismã, em Vila Kosmos; Empolga às 9, no Leme; e Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, foram alguns dos destaques que atraíram, juntos, cerca de 70 mil foliões para as ruas. Ao todo, estão previstos desfiles de 52 agremiações até o fim do dia.

Em mais uma edição do seu famoso baile, o Cordão do Boitatá voltou à Praça XV na manhã deste domingo de Carnaval (02/03), com seus estandartes em homenagem à cultura brasileira e a serpente gigante como mascote. No palco, a orquestra de multi instrumentistas e intérpretes como Mariana Baltar, Mascos Sacramento, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Marina Iris e Moyses Marques comandaram o rico repertório de marchinhas, frevos, maxixes, choros, carimbós e muito samba. Esta edição do evento, a 19ª desde a fundação do bloco, em 1996, teve homenagens a Gonzaguinha e Geraldo Azevedo, além de tributos a Paulo Moura, Banda Black Rio, Luiz Carlos da Vila e Milton Nascimento.

– O Boitatá é uma família que pensa o Carnaval de uma maneira democrática. Então, para mim, esse movimento é muito mais do que cantar, é uma manifestação político-social. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família – disse Mariana Baltar.

Há sete anos se apresentando no palco montado na Praça XV, a cantora Marina Iris recordou seus tempos de foliã.

– Ao mesmo tempo que é uma honra estar no Boitatá como cantora, porque é um bloco muito resistente em termos de preservação da nossa cultura, como foliã é um encontro com a minha própria história. Eu sempre vim, e na maior parte do tempo, vivi como foliã, curtindo no meio da galera. Sempre foi um momento importante para a minha vida – afirmou Iris.

Em Vila Kosmos, também pela manhã, a Avenida Meriti foi tomada pelo colorido cortejo da Charanga Talismã, que desde o ano passado fez do bairro da Zona Norte sua casa no Carnaval de Rua do Rio. Performático, o elenco de pernaltas, engolidores de fogo e artistas circenses faz da festa na rua um verdadeiro espetáculo teatral. Os integrantes chegam cedo, antes das 7h, movimentando o comércio local e transformando o cenário de casinhas típicas do subúrbio, com moradores nas janelas para ver a banda passar.

– Aqui sempre foi um bairro tranquilo, nem bloco de carnaval a gente tem. Eu estou achando lindos esses meninos, todos coloridos e felizes, desfilando aqui. Traz mais vida para o bairro, deixa a gente mais animada – comemorou Eliane dos Santos, que mora há 30 anos em Vila Kosmos com o marido, Sérgio.

O domingo teve ainda cortejos do Empolga às 9, no Leme, e do Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, entre outros.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, por meio da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Mais fotos de blocos de rua serão atualizadas ao longo do dia no https://www.flickr.com/photos/riotur/.