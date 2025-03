Santos x Bragantino, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (02/03)

O jogo entre Santos x Bragantino acontece HOJE 20h45 hs. O mandante da partida é Santos que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Santos x Bragantino: onde assistir, escalações e detalhes das quartas de final do Paulistão 2025

Santos e Bragantino se enfrentam neste domingo (02/03), às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025. O duelo promete muita emoção, com ambas as equipes vivendo grande fase na competição.

Momento das equipes

O Santos chega embalado após conquistar três vitórias consecutivas e garantir a liderança do Grupo B, o que lhe deu o direito de decidir em casa. Com um time mais consistente sob o comando de Pedro Caixinha, o Peixe aposta na força de sua torcida e no talento de jogadores experientes como Neymar e Tiquinho Soares.

Já o Bragantino vem de uma classificação suada na Copa do Brasil, contra o Sousa-PB, na última quinta-feira (27). Após empatar nos acréscimos e vencer nos pênaltis, o Massa Bruta chega mais desgastado fisicamente para o confronto. Ainda assim, o técnico Fernando Seabra confia na capacidade do time de surpreender na Vila.

Onde assistir ao vivo

Transmissão: CazeTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

Tempo real: ge acompanha todos os lances em tempo real

Prováveis escalações

Santos – Técnico: Pedro Caixinha

O Peixe tem dois reforços para o mata-mata do Paulistão: Deivid Washington e Benjamín Rollheiser, mas a tendência é que ambos comecem no banco.

Provável time:

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Desfalques:

Aderlan (lesão no joelho esquerdo)

Hyan (lesão no joelho direito)

Souza (lesão no tornozelo direito)

Bragantino – Técnico: Fernando Seabra

O Massa Bruta pode ter mudanças no time titular devido ao desgaste da Copa do Brasil. Vinicinho e Matheus Fernandes podem ganhar vaga entre os 11 iniciais.

Provável time:

Cleiton; Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta.

Desfalques:

Juninho Capixaba (suspenso)

Nathan Mendes (lesão no joelho esquerdo)

Agustín Sant’Anna (lesão muscular na coxa direita)

Andres Hurtado (estiramento na coxa esquerda)

Eduardo Sasha (entorse no tornozelo direito)

Gustavo Neves (entorse no tornozelo esquerdo)

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis

Assistente 2: Denis Matheus Afonso Ferreira

Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Expectativas para o jogo

O Santos busca confirmar sua boa fase e avançar às semifinais com o apoio da Vila Belmiro. Neymar, que já marcou gols e deu assistências desde sua volta ao clube, será peça-chave no ataque.

O Bragantino, mesmo desgastado, tem um time competitivo e pode surpreender, principalmente se conseguir controlar a posse de bola e explorar os espaços na defesa santista.

Quem vencer avança para as semifinais do Paulistão 2025. Caso haja empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

Fique ligado para mais atualizações e cobertura completa do Campeonato Paulista!