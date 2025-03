Saude em Canavieiras-BA, Gestão Paulo Carvalho Enfrenta Crise e Troca Secretário pela 3ª Vez

Gestão Paulo Carvalho Enfrenta Crise e Troca Secretário de Saúde pela Terceira Vez

A administração do prefeito Paulo Carvalho em Canavieiras segue enfrentando desafios em diversos setores, especialmente na saúde. Com pouco mais de um mês de gestão, a cidade já passou por três mudanças no comando da Secretaria de Saúde, demonstrando instabilidade na pasta. Segundo o Bahia Prime.

Além das trocas frequentes, a população tem sido impactada por problemas financeiros na administração municipal. Servidores relatam atrasos salariais, enquanto unidades de saúde tiveram o fornecimento de energia cortado devido à falta de pagamento das contas. A precarização dos serviços preocupa moradores e coloca pressão sobre o governo local para encontrar soluções rápidas.

Diante do cenário crítico, Paulo Carvalho tem buscado apoio para reverter a situação. Recentemente, ele se reuniu com deputados e secretários em Salvador para discutir medidas emergenciais. Além disso, há esforços para melhorar o atendimento médico na cidade, com a realização de encontros com o Conselho Municipal de Saúde para traçar estratégias de recuperação.

Apesar das tentativas de ajustes, a administração ainda enfrenta grandes desafios para estabilizar os serviços públicos e garantir qualidade no atendimento à população. A expectativa agora é que as mudanças promovidas possam trazer resultados concretos nos próximos meses.

Por Noticias de Canavieiras

Tabuonline.com.br