Saúde, segurança e mais: confira os serviços oferecidos pela Prefeitura de Boa Vista durante as quatro noites de Carnaval

O Carnaval de Boa Vista 2025 chega com o tema “Folia que abraça, cidade que cuida”, promovendo alegria e bem-estar a todos os foliões. A festa começa neste sábado, 1º, e segue até o dia 4 de março. Durante o evento, a prefeitura levará uma série de serviços de saúde, segurança, assistência social e educação, garantindo assim um ambiente mais seguro e inclusivo.

Os serviços estarão nos quatro polos do evento, entre eles, uma ampla estrutura de segurança. Serão 110 guardas municipais, 45 agentes de trânsito e 15 agentes de educação para o trânsito. Além do apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Detran, o que vai garantir tranquilidade aos foliões.

Na área da saúde, o município disponibilizará vacinas do calendário nacional para adultos e crianças. A prefeitura também vai distribuir preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV. Além disso, o evento contará com o suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), garantindo assistência médica durante toda a folia.

Espaços lúdicos para crianças e apoio às famílias

Para as famílias que desejam levar as crianças para curtir o carnaval, a prefeitura contará com uma programação especial em parceria com as Secretarias de Educação, Projetos Especiais e Gestão Social. A Praça Fábio Marques Paracat, por exemplo, terá um espaço lúdico nos dias 2, 3 e 4 de março com playground, jogos educativos, oficinas de máscaras e pintura de desenhos.

Conforto para mamães e bebês

Da mesma forma, pensando no bem-estar das mamães com seus bebês de colo, a Secretaria Municipal de Projetos Especiais, por meio do programa Família Que Acolhe (FQA), oferecerá um espaço de amamentação e lúdico. Esse ambiente estará disponível na Praça Linear nos dias 1º e 2 de março. E também na Praça Fábio Marques Paracat nos dias 2, 3 e 4.

Atividades itinerantes e proteção infantil

A Secretaria Municipal de Gestão Social (SEMGES) também vai garantir a presença de espaços lúdicos em todos os polos itinerantes, com pintura facial e outras atividades recreativas. Além disso, para reforçar a proteção de crianças e adolescentes, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) atuará nos locais do evento, monitorando os pontos e orientando vendedores ambulantes. Os conselheiros tutelares de cada território também estarão presentes

