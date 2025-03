ASSISTIR AO VIVO Houston Dynamo x Inter Miami MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (23/04), PALPITES

A partida entre Houston Dynamo x Inter Miami é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (03/03) às 12:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Houston como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Prévia: Houston Dynamo x Inter Miami – Análise, Notícias e Escalações

Neste domingo (3 de março de 2025), o Houston Dynamo recebe o Inter Miami no Shell Energy Stadium para um confronto decisivo da Major League Soccer. Será a segunda vez na história que o Inter Miami viaja para enfrentar os anfitriões, e ambas as equipes entram em campo com trajetórias contrastantes na temporada.

Contexto e Desempenho Recente

Após um início de temporada promissor, o Houston Dynamo surpreendeu ao abrir vantagem logo aos 18 minutos em seu jogo de estreia contra o Dallas, mas acabou deixando escapar o resultado na segunda etapa. Um erro de posse e uma decisão duvidosa do goleiro custaram os três pontos, interrompendo uma sequência de cinco jogos sem derrotas em casa que se estendia desde a 18ª rodada da temporada passada. Essa derrota marcou a segunda vez em três anos que os Dynamo perdem a partida de abertura, algo raro na história do clube.

Por outro lado, o Inter Miami vem mostrando resiliência. Mesmo tendo perdido por 2 a 1 em sua última partida devido a um gol nos acréscimos contra o New York City FC, os visitantes permanecem invictos em seus últimos 12 jogos da temporada regular – oito desses com vitória. Em 2024, o Miami conquistou sua primeira vitória fora de casa, terminando com um empate de 1 a 1 contra o Los Angeles Galaxy em seu jogo inaugural fora de casa, um feito que aguarda repetição neste confronto.

Notícias e Lesões

Do lado do Houston Dynamo, a equipe não começou a temporada com todos os titulares disponíveis. Nelson Quinones e Lawrence Ennali estão fora devido a lesões no joelho, o que obrigou o técnico a estrear novos nomes, como Amine Bassi, que foi responsável pelo único gol contra o Dallas. Já o Inter Miami enfrentará problemas de desfalque: Tomas Avilés foi expulso após 23 minutos na última partida, e os lesionados Drake Callender (adutor), David Martinez (tornozelo) e Yannick Bright (coxa) estão na dúvida para o confronto.

Ainda, o Inter Miami conta com o apoio de Lionel Messi, que vem se destacando em competições recentes – o astro não apenas abriu o placar em seus últimos jogos na CONCACAF Champions Cup, como também assistiu em gols importantes, demonstrando sua capacidade de inspirar a equipe em momentos decisivos.

Possíveis Escalações

Houston Dynamo (provável escalação):

Tarbell; Dorsey, Bartlow, Awodesu, Steres; Escobar, Artur, McGlynn, Aliyu; Ponce, Bassi.

Inter Miami (provável escalação):

Ustari; Weigandt, Fray, Allen, Alba; Cremaschi, Busquets, Redondo, Allende; Messi, Suarez.

Prognóstico e Palpite

O histórico recente favorece o Inter Miami, que demonstra uma impressionante resiliência e invencibilidade em jogos recentes da temporada regular. Mesmo com algumas ausências importantes, o Miami tem a tendência de encontrar soluções em momentos críticos, sempre revertendo situações adversas. O Houston Dynamo, por sua vez, precisa reavaliar a organização defensiva em casa, visto que erros semelhantes podem ser explorados pelos visitantes.

Diante desse cenário, o prognóstico para o jogo é de uma vitória apertada do Inter Miami, que deve aproveitar seus pontos fortes e a vantagem psicológica adquirida nos últimos confrontos.

Palpite: Houston Dynamo 1 – 2 Inter Miami

Fique atento às atualizações pré-jogo e às análises dos especialistas para acompanhar esse embate decisivo da MLS!