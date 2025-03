ASSISTIR Borussia Dortmund x Lille AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (04/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Borussia Dortmund x Lille jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (04) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Prévia: Borussia Dortmund x Lille – Palpites, Notícias e Prováveis Escalações

O Borussia Dortmund recebe o Lille nesta terça-feira (4 de março de 2025) pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Signal Iduna Park. Em busca de uma vaga nas quartas de final e um possível confronto contra o Barcelona, os dois times entram em campo com boas expectativas.

Análise da Partida

Borussia Dortmund

Vice-campeão da Champions League na temporada passada, o Dortmund garantiu vaga nas oitavas após eliminar o Sporting Lisboa nos playoffs, com uma vitória dominante por 3 a 0 no primeiro jogo e um empate sem gols na volta.

Apesar das dificuldades na Bundesliga, o time comandado por Niko Kovac vem apresentando melhora, com vitórias sobre Union Berlin (6-0) e St. Pauli (2-0). O atacante Serhou Guirassy, artilheiro da atual Champions com 10 gols, será peça-chave para os alemães.

Lille

O Lille, campeão francês em 2020-21, tem feito uma campanha surpreendente na Champions. Após garantir vaga direta para as oitavas ao terminar entre os oito melhores na fase de grupos, os franceses se destacaram por sua eficiência ofensiva, convertendo 22,7% de suas chances – o melhor índice da competição.

No entanto, a equipe de Bruno Génésio sofreu uma goleada por 4-1 para o PSG na Ligue 1 no último fim de semana, o que pode afetar a confiança para o duelo contra os alemães.

Retrospecto

O último confronto entre Dortmund e Lille em competições europeias aconteceu há mais de 22 anos, pela Copa da UEFA 2001-02. Na ocasião, o time alemão avançou pelo critério de gols fora de casa após um empate de 1-1 no agregado.

Notícias das Equipes

Borussia Dortmund: Felix Nmecha (joelho) e Filippo Mane (lesão muscular) estão fora. Julian Ryerson, que não jogou contra o St. Pauli devido a uma virose, segue como dúvida.

Lille: Nabil Bentaleb não pode atuar na Champions, enquanto Tiago Santos (joelho), Samuel Umtiti (panturrilha) e Edon Zhegrova (virilha) estão lesionados.

Prováveis Escalações

Borussia Dortmund:

Kobel; Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

Lille:

Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Haraldsson, Angel Gomes, Bakker; David.

Palpite: Borussia Dortmund 3-1 Lille

O jogo promete ser um duelo interessante entre Jonathan David e Serhou Guirassy, mas o fator casa pode pesar a favor do Dortmund. Apesar do poder ofensivo do Lille, a defesa frágil pode ser explorada pelos alemães, que têm mostrado evolução nas últimas semanas.

