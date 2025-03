IPTU: segunda cota vence nesta terça-feira (11/03) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Contribuintes podem consultar valores e realizar pagamento pelo portal Carioca Digital – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Os moradores da cidade do Rio têm até esta terça-feira (11/03) para pagar a segunda cota do IPTU 2025. Além da possibilidade de serem emitidas pelo site carioca.rio, as guias também estão disponíveis no aplicativo do Carioca Digital. Com isso, os contribuintes podem quitar os valores pelo celular, de forma mais simples e segura. Para a comodidade dos cariocas, é possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas para serem pagas mensalmente, sem a necessidade de acessar o site todos os meses.

O imposto também pode ser pago em débito automático. Esta modalidade de pagamento deve ser solicitada junto ao banco em que o contribuinte possui conta, com o código para débito automático que está disponível na guia do IPTU. A lista de bancos habilitados para o pagamento em débito automático está disponível no site da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento: https://fazenda.prefeitura.rio/tesouro-municipal/bancos-credenciados/

O município faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. O canal de atendimento da Prefeitura para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746, e o endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital: carioca.rio.

Calendário IPTU 2025

Cota única: Vencimento em 7/2/2025

1ª cota: Vencimento em 7/2/2025

2ª cota: Vencimento em 11/3/2025

3ª cota: Vencimento em 7/4/2025

4ª cota: Vencimento em 8/5/2025

5ª cota: Vencimento em 6/6/2025

6ª cota: Vencimento em 7/7/2025

7ª cota: Vencimento em 7/8/2025

8ª cota: Vencimento em 5/9/2025

9ª cota: Vencimento em 7/10/2025

10ª cota: Vencimento em 7/11/2025