The Masked Singer Brasil 5, Descobrimos Quem é a Juma, ex-BBB

Por MRNews



Quem é a Juma de ‘Pantanal’ no The Masked Singer 2025? Ex-‘BBB’ levanta suspeitas de participação no programa

O The Masked Singer Brasil 2025 segue movimentando as redes sociais e a curiosidade dos telespectadores. A competição de celebridades mascaradas trouxe personagens inspirados em grandes novelas da TV Globo, e entre eles está a Juma de Pantanal, uma das figuras mais aguardadas da temporada. Durante a exibição do programa no dia 26 de janeiro, a personagem deixou uma pista curiosa: ela revelou que gosta de dormir, o que gerou especulações nas redes sociais sobre sua identidade.

Entre os palpites mais comentados, o nome de Pocah, cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 21, ganhou força. A voz e o comportamento de Juma durante a performance musical levantaram suspeitas de que a artista pudesse estar por trás da máscara. Fãs do programa acreditam que, além da pista do sono, a performance de Pocah durante a apresentação tenha sido um forte indicativo de sua participação.

As especulações sobre a identidade de Juma têm gerado discussões acaloradas nas redes sociais, com muitos fãs apostando na ex-BBB como a artista mascarada. A expectativa para a revelação oficial promete continuar, já que o mistério sobre os mascarados de The Masked Singer Brasil 5 tem sido uma das maiores atrações desta temporada.

Em breve, o público descobrirá se Pocah realmente é a Juma ou se há outras surpresas por trás da fantasia. A cada episódio, o programa mantém os telespectadores em suspense, com performances energéticas e uma boa dose de mistério, acompanhadas por um painel de jurados composto por Eliana, Tony Ramos, Belo, Tata Werneck e Sabrina Sato. O reality show, que continua a ser um grande sucesso, ainda tem muitas revelações pela frente.