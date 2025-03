Titi Gagliasso Receberá Indenização por Ofensas Racistas

Por MRNews



Titi Gagliasso Receberá Indenização de R$ 500 Mil por Ofensas Racistas

Titi Gagliasso, filha dos famosos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, será indenizada em cerca de R$ 500 mil por ofensas racistas. A decisão judicial, proferida pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro em fevereiro de 2024, condenou a influenciadora Day McCarthy por um vídeo de 2017, no qual ela chamou Titi de “macaca” em uma postagem nas redes sociais.

O valor fixado pela sentença foi de R$ 180 mil, mas, com o acréscimo de juros e correção monetária, a indenização deve ultrapassar os R$ 500 mil. A influenciadora, conhecida por suas polêmicas envolvendo celebridades, não se conformou com a decisão judicial e reagiu de maneira desrespeitosa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela debochou da ação da Justiça Brasileira e proferiu palavras ofensivas contra o juiz responsável pelo caso, Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves.

“Estou condenada na esfera cível e não tenho nada a dizer, pois eu mandei até o juiz se f*der, pois eu não devo nada a vocês. Estou escrevendo uns raps maneiros para vocês, semana que vem eu vou gravar”, disse Day McCarthy em seu vídeo.

A influenciadora, que reside nos Estados Unidos, ficou conhecida por suas atitudes controversas nas redes sociais e já se envolveu em diversas polêmicas. No entanto, ela não foi localizada para ser intimada durante o processo movido por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Por isso, a citação foi feita por edital.

Day McCarthy ainda tem o direito de recorrer da sentença, embora tenha optado por não se defender perante o tribunal durante a decisão inicial. O processo é um reflexo das contínuas batalhas contra o racismo e de como a Justiça busca responsabilizar aqueles que praticam crimes dessa natureza.

Essa sentença é uma vitória importante na luta contra o racismo, especialmente para figuras públicas como Titi Gagliasso, que, infelizmente, também são alvo de ataques racistas nas redes sociais.

Quem é a Juma de ‘Pantanal’ no The Masked Singer 2025? Ex-‘BBB’ levanta suspeitas de participação no programa

No programa The Masked Singer Brasil, houve uma grande especulação de que a cantora Pocah estivesse por trás da fantasia de Juma Marruá. Durante a competição, a personagem de Juma foi uma das mais comentadas, e algumas pistas deram a entender que poderia ser Pocah, o que gerou bastante curiosidade entre os telespectadores.

No entanto, ao final da temporada, foi revelado que a pessoa por trás da máscara de Juma Marruá será, de fato, a própria Pocah. A revelação causou surpresa, pois ela tinha mantido sua identidade em segredo durante todas as apresentações no programa.

O The Masked Singer Brasil 2025 segue movimentando as redes sociais e a curiosidade dos telespectadores. A competição de celebridades mascaradas trouxe personagens inspirados em grandes novelas da TV Globo, e entre eles está a Juma de Pantanal, uma das figuras mais aguardadas da temporada. Durante a exibição do programa no dia 26 de janeiro, a personagem deixou uma pista curiosa: ela revelou que gosta de dormir, o que gerou especulações nas redes sociais sobre sua identidade.

Entre os palpites mais comentados, o nome de Pocah, cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 21, ganhou força. A voz e o comportamento de Juma durante a performance musical levantaram suspeitas de que a artista pudesse estar por trás da máscara. Fãs do programa acreditam que, além da pista do sono, a performance de Pocah durante a apresentação tenha sido um forte indicativo de sua participação.

As especulações sobre a identidade de Juma têm gerado discussões acaloradas nas redes sociais, com muitos fãs apostando na ex-BBB como a artista mascarada. A expectativa para a revelação oficial promete continuar, já que o mistério sobre os mascarados de The Masked Singer Brasil 5 tem sido uma das maiores atrações desta temporada.

Em breve, o público descobrirá se Pocah realmente é a Juma ou se há outras surpresas por trás da fantasia. A cada episódio, o programa mantém os telespectadores em suspense, com performances energéticas e uma boa dose de mistério, acompanhadas por um painel de jurados composto por Eliana, Tony Ramos, Belo, Tata Werneck e Sabrina Sato. O reality show, que continua a ser um grande sucesso, ainda tem muitas revelações pela frente.