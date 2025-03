Turistas lotam as praias e elogiam as belezas naturais, tranquilidade e segurança de João Pessoa

Os turistas que escolheram João pessoa para passar o feriadão de Carnaval não se inibiram com o céu nublado e as chuvas desta segunda-feira e lotaram as praias da Capital. Eles ocuparam as faixas de areia, as cadeiras à beira-mar e os bares da Orla para aproveitar as belezas naturais e a gastronomia. Com o crescimento do turismo, os comerciantes comemoram o aumento das vendas.

A gerente comercial Priscila Costa, moradora de Parelhas, Rio Grande do Norte, visita João Pessoa pela quinta vez, sendo a primeira durante o Carnaval, e disse que está adorando a tranquilidade do lugar. Hospedada em um dos hotéis à beira-mar de Cabo Branco, junto com a família, ela ressalta as qualidades da Orla da Capital: “É bem tranquilo, é perfeito para quem quer relaxar, principalmente para quem tem criança porque tem uma faixa de areia grande e a praia é limpa. O fator segurança também conta muito e nós temos isso aqui, mais do que na minha cidade”.

A cabeleireira Heloísa Biassi, moradora de São Paulo, disse que sempre que pode vem a João Pessoa em períodos diferentes do ano, mas que dessa vez deixou a agitação de lado e veio relaxar em um dos hotéis da Orla. “Eu estou gostando muito, é bem tranquilo, tudo muito limpo, seguro. Eu vim descansar e encontrei a tranquilidade e segurança que estava procurando”, ressaltou.

A pernambucana de Serra Talhada, Márcia Nóbrega, é vendedora e aproveitou a ida à Campina Grande para visitar a filha para desembarcar em João Pessoa e aproveitar o feriado de Carnaval. “Sempre que posso faço esse circuito parando na Capital paraibana. As praias daqui são ótimas, limpas, tranquilas, tem muita coisa interessante, principalmente no item segurança. Pretendo voltar mais vezes, se Deus quiser”, acrescentou.

Geração de renda – O feriadão de Carnaval em João Pessoa não só agradou os turistas, mas também os comerciantes da Orla que estão comemorando as vendas acima das expectativas para o período. Edinaldo Félix, morador de Santa Rita, vende chapéus nas praias de Cabo Branco e Tambaú todos os dias e confirma que o comércio está bem aquecido. “Tem muito turista na cidade e que venham mais. São pessoas muito educadas e as vendas só cresceram. A segurança está cada vez melhor com muitos policiais e câmeras instaladas em todos os cantos. Eu não tenho do que reclamar”, destacou.

Windy Priscila comercializa drinques e, todos os dias, ela monta o bar móvel na faixa de areia na divisa Tambaú e Cabo Branco. A comerciante revelou que ficou meio preocupada com o tempo nublado, mas que a chuva não afetou as vendas. “Mesmo com nuvens e pancadas de chuvas, a praia lotou. Todos os finais de semana tem sido bem movimentado com muitos banhistas, e esta segunda de Carnaval não está sendo diferente. O turismo tem crescido muito na Capital e tem renovado nossa esperança com boas vendas”, relatou.

Os drinques custam a partir de R$ 20,00 e os mais pedidos, segundo ela, são o Sol de Verão (seriguela com cajá) e o da Bruxinha (pitaya com morango), com vodka ou com cachaça. “Nossos drinques são muito gostosos e caprichamos para agradar mesmo o cliente”, finalizou.