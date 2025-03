AVISO DE PAUTA: governador dá posse a novos secretários e integrantes do Colegiado de Governo

Posted on

Nesta quarta-feira,12, o secretário da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, Tiago Bolan Frigo, se reuniu com pescadores de Florianópolis para discutir a concessão do desconto no litro do óleo diesel para embarcações pesqueiras. O encontro ocorreu no posto de combustível da Barra da Lagoa, credenciado para abastecer os barcos. O objetivo foi orientar os […]