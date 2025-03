Estudantes do IFF Itaperuna realizam aula de campo em Quissamã para refletir sobre trabalho compulsório

Por MRNews



Visita às ruínas do Engenho Central e à comunidade quilombola de Machadinha promoveu aprendizado histórico e social

Quissamã – Alunos do 2º ano do Curso Técnico Integrado em Administração do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Itaperuna participaram, na última quarta-feira (12), de uma aula de campo nas ruínas do Engenho Central e na comunidade quilombola de Machadinha, em Quissamã, no Norte Fluminense. A atividade reuniu 37 estudantes e contou com o acompanhamento de professores de História, Biologia, Química e Geografia.

O objetivo da visita foi proporcionar uma imersão nos aspectos históricos e sociais do trabalho compulsório na região, abordando desde o período da escravidão até práticas contemporâneas análogas à escravidão. Segundo o professor Rogério Ribeiro, responsável pela atividade, o estudo de campo permitiu aos alunos conhecerem de perto um território marcado pela presença afrodescendente e pelas dinâmicas de resistência ao longo da história.

Reflexão crítica sobre a história e resistência quilombola

Além de analisar o contexto do Engenho Central e da Fazenda Machadinha, os estudantes puderam compreender a trajetória da comunidade quilombola local, que representa um exemplo de luta contra a violência da escravidão.

“O grupo desenvolveu uma reflexão crítica sobre a questão do trabalho compulsório com base nas trajetórias dessas localidades e conheceu uma experiência concreta de resistência histórica por meio da comunidade quilombola”, destacou Rogério Ribeiro.

A experiência também possibilitou uma conexão entre o passado e a realidade dos próprios alunos, que vivem na região do Noroeste Fluminense, reforçando a importância da memória histórica e da valorização cultural afrodescendente.

Interdisciplinaridade no ensino

A aula de campo contou com a participação de outros professores, como Bruno de Castro Jardim (Biologia), Felipe da Silva Machado (Geografia) e Noelia Mayer da Costa (Química), que enriqueceram a experiência com diferentes perspectivas acadêmicas.

A iniciativa reforça o compromisso do IFF Itaperuna com uma educação transformadora, que vai além da sala de aula e busca proporcionar vivências que ampliam o conhecimento e o senso crítico dos estudantes.

Sobre o IFF Itaperuna

O Instituto Federal Fluminense – Campus Itaperuna oferece cursos técnicos, de graduação e pós-graduação, além de desenvolver projetos de pesquisa e extensão voltados para a comunidade. A instituição se destaca pelo compromisso com a formação cidadã e pela promoção de atividades educacionais inovadoras.

