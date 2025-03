Instituto Cândida Vargas reforça a importância do teste do pezinho para a saúde dos recém-nascidos

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede de saúde da Prefeitura de João Pessoa, destaca a importância do Teste do Pezinho, um exame essencial para a detecção precoce de doenças genéticas, metabólicas e infecciosas em recém-nascidos. O exame, que é realizado no ICV, permite iniciar o tratamento de forma antecipada, prevenindo complicações e garantindo melhor qualidade de vida para os bebês.

Mensalmente, uma média de 270 exames são realizados na maternidade. A diretora técnica do ICV, Juliana Soares, reforça a importância do procedimento. “O Teste do Pezinho é um exame fundamental para garantir a saúde dos bebês. Ele permite a identificação precoce de doenças que, se não tratadas a tempo, podem causar sequelas graves. No Instituto Cândida Vargas trabalhamos para que todas as mães recebam a orientação necessária, desde o pré-natal até a alta hospitalar, garantindo que o exame seja realizado no período ideal. Nosso compromisso é assegurar um início de vida mais saudável para cada criança atendida”, disse.

Diagnóstico precoce – O Teste do Pezinho deve ser realizado após 72 horas do nascimento da criança e é oferecido gratuitamente no ICV. O diagnóstico precoce possibilita que bebês identificados com condições como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística e anemia falciforme recebam tratamento adequado, podendo levar uma vida normal. Caso o exame não seja realizado dentro do período recomendado, há risco de complicações, que podem afetar a saúde da criança.

Conscientização – Para garantir que todas as mães tenham acesso à informação, o Instituto Cândida Vargas desenvolve ações de conscientização durante o pré-natal, incluindo visitas guiadas agendadas para esclarecer dúvidas sobre o exame. Além disso, na alta da maternidade, o Teste do Pezinho já é agendado, contribuindo com o compromisso da maternidade com a saúde materno-infantil.

Para informações sobre o teste, a mãe pode entrar em contato com o ambulatório do ICV, por meio do telefone: (83) 3213-7579.