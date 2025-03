CET-Rio divulga esquema de trânsito no entorno do Sambódromo para o Desfile das Campeãs – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Às 15h, haverá o bloqueio dos principais acessos à Avenida Presidente Vargas. Arte: Divulgação/CET-Rio

A partir das 2h de sábado (08/03), ocorrerá a liberação da pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária. Já o entorno do Sambódromo terá as interdições mantidas para o posicionamento dos carros alegóricos para preparação do Desfile das Campeãs, como por exemplo, Rua Benedito Hipólito, Rua Presidente Barroso, Rua Júlio do Carmo e Travessa Pedregais.

Às 15h, haverá o bloqueio dos principais acessos à Avenida Presidente Vargas pela Avenida Francisco Bicalho, pelo Viaduto Freyssinet (viaduto Paulo de Frontin) e pela Praça da Bandeira. Será efetuado, também, o desvio do fluxo de veículos da Avenida Paulo de Frontin para a Rua Aristides Lobo, assim como, ampliada a área de interdição no entorno do Sambódromo com a restrição do tráfego pela Avenida Salvador de Sá, Rua Hélio Beltrão, Rua de Santana, Rua Marquês de Pombal e em diversas outras vias da Cidade Nova.

Às 17h30 , ocorrerá a última etapa de interdições, com a restrição do fluxo de veículos na Rua Frei Caneca, Viaduto Trinta e Um de Março, sentido Laranjeiras, vias do Catumbi e vias próximas à Praça da República.

A estimativa é que todos os bloqueios sejam mantidos até ao meio-dia de domingo (09/03), quando todas as vias serão liberadas.

Nos dias de Carnaval, durante as intervenções no trânsito para os desfiles no Sambódromo, a Área de Lazer da Praça da Cruz Vermelha e o estacionamento da Avenida Presidente Vargas para o comércio da Saara, estarão suspensos.

ALTERNATIVAS DE CIRCULAÇÃO NO PERÍODO DO CARNAVAL

Os veículos vindos da Avenida Francisco Bicalho, sentido Centro, deverão seguir pela Avenida Paulo de Frontin, Praça Condessa Paulo de Frontin, Rua Estrela e Rua Itapiru até o acesso ao Túnel Martim de Sá.

Os veículos vindos da Praça da Bandeira, sentido Centro, deverão acessar a Rua do Matoso, Rua Haddock Lobo, Avenida Paulo de Frontin, Rua Estrela, Rua Itapiru e, sob a saída do Túnel Santa Bárbara, seguir pelo Túnel Martim de Sá até a Rua Riachuelo.

Os veículos vindos da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói, com destino ao Centro e Zona Sul, deverão utilizar o Túnel Marcello Alencar, exceto durante as madrugadas quando houver deslocamento dos carros alegóricos.

Os veículos vindos da Praça da Bandeira, sentido Centro ou Botafogo, pelo Túnel Santa Bárbara, deverão seguir a Rua do Matoso, Rua Haddock Lobo, Avenida Paulo de Frontin, Praça Condessa Paulo de Frontin, Rua Estrela, Rua Itapiru, Rua Dr. Agra e Túnel Martim de Sá, para o Centro. Para Botafogo, deverão seguir o mesmo trajeto até a Rua Dr. Agra e pegar o retorno para o acesso ao Túnel Santa Bárbara.

É RECOMENDADO O USO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, DE PREFERÊNCIA TREM OU METRÔ, NOS ACESSOS AO CENTRO E AO SAMBÓDROMO, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE INTERDIÇÕES DE VIAS NESTES DIAS, TANTO PARA A REALIZAÇÃO DOS DESFILES, QUANTO EM DECORRÊNCIA DO DESLOCAMENTO DOS CARROS ALEGÓRICOS.

PROIBIÇÃO DO ESTACIONAMENTO

Para preservar a circulação de saída dos carros alegóricos e pedestres, além dos locais onde já existe regulamentação de proibição, o estacionamento no entorno do Sambódromo estará das 6h de sábado, 08/03 até às 12h de domingo, 09/03, nas vias internas aos bloqueios e nas principais ruas e avenidas da região central.

COMO CHEGAR AO SAMBÓDROMO:

– METRÔ

O público destinado ao setor par poderá utilizar as estações Cidade Nova, Estácio e Praça Onze e aqueles destinados ao setor ímpar deverão utilizar a estação Central do Brasil.

– TREM

Deverão utilizar a estação Central do Brasil.

– ÔNIBUS DE LINHAS REGULARES

Mais de 50 linhas passam pela área do evento, vindo de diversas regiões da cidade.