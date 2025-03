Estação Verão: Corpo de Bombeiros Militar realiza 60 salvamentos por afogamentos no Carnaval 2025

Foto: Divulgação / CBMSC

Durante o Carnaval, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) atuaram para garantir a segurança dos banhistas nas praias do estado. Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, foram registrados 60 salvamentos por afogamento, resultado da pronta resposta das equipes posicionadas estrategicamente ao longo do litoral catarinense. Os dados ainda estão em atualização, mas indicam que ao menos 60 vidas foram preservadas, demonstrando a eficiência do monitoramento e da prevenção realizadas nas praias.

Além disso, 171 crianças que se perderam de seus responsáveis nas praias foram encontradas com o auxílio dos guarda-vidas. O CBMSC reforça a importância do uso de pulseirinhas de identificação para evitar situações como essa e proporcionar mais tranquilidade às famílias que frequentam as praias.

Outro destaque foi o atendimento a 1.004 casos de pessoas que sofreram lesões por água-viva, número abaixo do normal para a época. Nos casos de lesão, além de sinalizar as praias com a bandeira lilás, evitando novas vítimas, as equipes prestam os primeiros socorros e orientam os banhistas sobre os cuidados necessários para aliviar os sintomas de queimação causados pela água-viva.

O trabalho do CBMSC segue nas praias de Santa Catarina com a pós-temporada da Estação Verão, que segue até o dia 21 de abril. Durante esse período, o efetivo segue atuando na prevenção e nos salvamentos por afogamento, sendo reduzido gradativamente até o final da temporada.

O CBMSC reforça a importância das medidas preventivas e do respeito às sinalizações e instruções dos guarda-vidas. A corporação segue comprometida em proporcionar um verão seguro, destacando a segurança como prioridade e reafirmando seu compromisso com a proteção da vida.

Créditos:

Texto: Mônica Andrade – CCS CBMSC

Imagens: Roberto Zacarias – SECOM

Assessoria de Imprensa CBMSC: (48) 98843-4427

Centro de Comunicação Social

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina