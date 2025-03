Atenção Jovens de Batatais: Peneira de Futebol Pode Ser Sua Grande Chance!

Jovens de Batatais, chegou a sua vez de brilhar! O Batatais/SP está realizando uma peneira gratuita para reforçar suas categorias de base e buscar novos talentos para as competições de 2025. Se você sonha em seguir carreira no futebol e tem habilidade com a bola, essa é uma oportunidade imperdível!

Peneira Gratuita: Oportunidade para Jovens de Batatais!

No próximo dia 08 de março, sábado, o Batatais/SP estará realizando a seletiva para quatro categorias diferentes. A peneira será uma grande chance para quem deseja mostrar seu talento, conquistar visibilidade e quem sabe, integrar a equipe de base do clube. A expectativa é que a peneira atraia jovens de diversas partes da cidade e da região, todos em busca de uma oportunidade no mundo do futebol profissional.

Como Participar?

A participação na peneira é gratuita e aberta para jovens de várias idades. Para garantir a sua inscrição, basta seguir o passo a passo no Portal Brazuca:

Por que Participar?

Essa é uma oportunidade única de ser visto por profissionais do futebol e fazer parte de um time que pode mudar sua vida. O Batatais/SP tem como objetivo reforçar suas equipes para o ano de 2025, e você pode ser o próximo a integrar essa equipe.

Prepare-se para a Peneira e Mostre Seu Potencial!

Se você é jovem e sonha em se tornar jogador de futebol, não deixe essa oportunidade passar. Mostre seu talento e comece a escrever sua história no esporte. A peneira é uma grande chance para você dar o primeiro passo rumo ao seu sonho.

Fique atento à data e participe, pois sua chance pode estar bem mais próxima do que você imagina!

Batatais na Bezinha 2025: Fantasma da Mogiana quer surpreender na competição

O Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão, popularmente conhecido como “Bezinha”, já tem seus grupos e confrontos definidos para a edição de 2025. E o Batatais Futebol Clube, tradicional equipe do interior paulista, está no Grupo 2, ao lado de AD Guarulhos, Flamengo de Guarulhos, Independente de Limeira e São Carlos.

A estreia do Fantasma da Mogiana será em casa, no dia 20 de abril, contra a AD Guarulhos. O clube busca um bom desempenho na competição para garantir o acesso à Série A4 do Campeonato Paulista e recuperar o prestígio de tempos melhores no futebol estadual.

O que Batatais tem a ver com Guarulhos na Bezinha 2025?

A cidade de Batatais terá um papel importante na trajetória das equipes de Guarulhos na competição. Tanto AD Guarulhos quanto Flamengo de Guarulhos terão duros confrontos contra o Fantasma, que historicamente é um time forte quando joga no Estádio Dr. Oswaldo Scatena.

AD Guarulhos estreia contra o Batatais, fora de casa, no dia 20 de abril.

Flamengo de Guarulhos enfrenta o Batatais, em Batatais, no dia 15 de junho.

Já no returno, Batatais visita a AD Guarulhos no dia 25 de maio e encara o Flamengo de Guarulhos fora de casa em 11 de maio.

Esses jogos serão decisivos para definir os rumos da tabela, já que apenas os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros avançam à fase seguinte.

Batatais quer o acesso!

O Batatais FC, que já teve passagens pela Série A2 do Paulista, quer usar a Bezinha como trampolim para voltar às divisões superiores. Com um elenco em formação e apostando na força de sua torcida, o clube promete dar trabalho aos adversários e lutar por uma das vagas na Série A4.

A expectativa é de grandes jogos, muita emoção e um Batatais brigando firme para conquistar o tão sonhado acesso!