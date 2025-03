Com direito a gol 100 de Cano, Flu se classifica na Copa do Brasil

O Fluminense derrotou o Caxias por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (5) no estádio Centenário, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E o grande personagem desta partida foi o atacante argentino Germán Cano, que chegou à marca de 100 gols defendendo o Tricolor das Laranjeiras.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! GERMÁN CANO FAZ O 1️⃣0️⃣0️⃣ e o 1️⃣0️⃣1️⃣, O FLU SUPERA O CAXIAS E AVANÇA NA COPA DO BRASIL! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/I153SDmMbl — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 5, 2025

Em um primeiro tempo com poucas oportunidades de lado a lado, o Fluminense contou com o faro de gol do centroavante Cano para abrir o marcador aos 41 minutos. Após receber do uruguaio Canobbio, o colombiano Arias cruzou na área, onde o atacante argentino bateu de primeira para superar o goleiro Victor Golas e marcar o seu 100º gol defendendo a equipe das Laranjeiras.

Após o intervalo o Caxias passou a se arriscar mais no ataque, criando boas oportunidades, mas quem foi mais efetivo foi o Tricolor, novamente com Cano. Porém, a equipe da casa não desanimou mesmo com a desvantagem e precisou de apenas três minutos para descontar com o zagueiro Alisson após bate e rebate na área.

O Grená da Serra passou a pressionar ainda mais, mas o Fluminense de Mano Menezes soube segurar a vantagem até o apito final para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Vasco classificado

Outra equipe carioca classificada nesta quarta na Copa do Brasil foi o Vasco, que derrotou o Nova Iguaçu por 3 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida que contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. O triunfo do Cruzmaltino foi construído com gols de Philippe Coutinho (dois) e Rayan.

O 𝐕𝐀𝐒𝐂𝐎 𝐃𝐀 𝐆𝐀𝐌𝐀 ESTÁ CLASSIFICADO PARA A TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL COM UMA BELA VITÓRIA! 💢 ⚽⚽ Coutinho

⚽ Rayan 📸: Matheus Lima | #VascoDaGama#NOVxVAS#CopaDoBrasil2025 pic.twitter.com/V4uEqRWHp8 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 6, 2025

Galo avança

O terceiro time a avançar na competição nacional nesta quarta-feira foi o Atlético-MG, que bateu o Manaus por 4 a 1 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Galo contou com gols de Deyverson, Rony, Cuello e Alisson, enquanto Renanzinho descontou para o Gavião do Norte.