Governador realiza encontro com representantes das Comunidades Indígenas de José Boiteux

Fotos: Eduardo Valente /GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, se reuniu na tarde desta sexta-feira, 7, em Rio do Sul com representantes das comunidades indígenas de José Boiteux para tratar do acesso à Barragem Norte e da necessidade de manutenções emergenciais na estrutura. O encontro contou com a presença dos secretários Kennedy Nunes (Casa Civil), Mário Hildebrandt (Proteção e Defesa Civil) e Jerry Comper (Infraestrutura), além de representantes da Celesc, do prefeito de José Boiteux, Neno, e do vice-prefeito, Emerson.

Durante a reunião, o governador destacou a importância da barragem para mais de 1 milhão de pessoas que vivem no Vale do Itajaí e reafirmou o compromisso do Estado em garantir seu pleno funcionamento. “Nossa prioridade é atender a comunidade abaixo da barragem, mas sem esquecer daqueles que vivem acima dela. A relação com os indígenas precisa ser construída de forma parceira, e estamos dispostos a isso”, afirmou.

Foto: Eduardo Valente /GOVSC

Investimento em moradias para a comunidade indígena

Na última quinta-feira, 6, o Governo do Estado assinou um termo de compromisso com a prefeitura de José Boiteux, destinando mais de R$ 3,6 milhões para a construção de 30 residências e duas casas para párocos nas aldeias indígenas. O investimento faz parte das ações do governo para atender às demandas da comunidade local.

Próximos passos para a manutenção da barragem

O encontro contou com a participação de oito caciques e do presidente da Câmara de Vereadores de José Boiteux, que também integra a comunidade indígena. Durante a reunião, ficou definido que a prefeitura atuará como parceira no processo de diálogo com os indígenas para viabilizar a vistoria dos equipamentos da barragem pela Celesc.

Com a autorização da comunidade, será possível avaliar as condições da estrutura e identificar os equipamentos necessários para a manutenção das comportas. Atualmente, uma das comportas está inoperante e permanece fechada, o que compromete a eficiência da barragem no controle de cheias.

O governo estadual espera realizar um novo encontro com os representantes indígenas em breve para dar continuidade às tratativas. “É um compromisso assumido pelo governador Jorginho Mello de que trabalharemos para resolver efetivamente a questão da Barragem de José Boiteux. A reunião com todos hoje foi também esse gesto para que entendam que estaremos abertos ao diálogo e esperamos também esse retorno deles. A última coisa que queremos e esperamos é confronto e da nossa parte trabalharemos ao máximo para que isso não aconteça”, ressaltou o secretário Mário Hildebrandt, que lidera o processo de atendimento à comunidade e a recuperação da barragem.