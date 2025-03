Hornets x Nets ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (08/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Hornets x Nets hoje, HOJE (08) as 20 hs tem como mandante do jogo é oo Hornets O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Hornets x Nets: horário e onde assistir ao duelo da NBA

Charlotte Hornets e Brooklyn Nets entram em quadra neste sábado (8) em um confronto válido pela temporada regular da NBA 2024/25. A bola sobe às 20h (de Brasília), no Spectrum Center, em Charlotte.

Momento das equipes

As duas equipes vêm de momentos complicados na competição. O Hornets ocupa a 14ª posição da Conferência Leste, somando apenas 14 pontos e um aproveitamento de 23%. Já o Brooklyn Nets aparece na 11ª colocação, com 21 pontos e um desempenho de 33%. Ambos os times tentam encerrar uma sequência de cinco derrotas consecutivas.

Onde assistir Hornets x Nets

Streaming: NBA League Pass

Ficha técnica de Hornets x Nets

Data: Sábado, 08 de março de 2025

Sábado, 08 de março de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Spectrum Center, Charlotte

O confronto promete equilíbrio, com os dois times precisando da vitória para tentar melhorar suas campanhas na Conferência Leste da NBA.

