Hospital Santa Isabel é selecionado para participar de projeto do Hospital Oswaldo Cruz e Anvisa       

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) foi selecionado para participar do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos (PGAs) em hospitais do SUS (PeGASUS). A iniciativa é um projeto desenvolvido através de uma parceria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que selecionou 54 hospitais do SUS em todo País.

De acordo com a médica infectologista Larissa Negromonte Azevedo, que coordena a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Santa Isabel, o projeto tem o objetivo de realizar um estudo de intervenção antes e depois, para implementação dos Programas de Gerenciamento de Antimicrobianos em hospitais do SUS.

“O projeto espera alcançar melhorias na redução do consumo de antimicrobianos, no uso mais eficiente de recursos, na padronização das práticas de gerenciamento de antimicrobianos, redução de taxas de infecções por microrganismos resistentes, da morbidade e mortalidade”, explica Larissa Negromonte.

A infectologista ressalta que o projeto será muito importante para o hospital. “O gerenciamento de antimicrobianos impacta no consumo de antimicrobianos e no controle de infecções por microrganismos multirresistentes. Para os pacientes, o uso adequado dos antimicrobianos contribui para redução de morbimortalidades e eventos adversos”, afirma.

Curso – Com duração de dois anos, o projeto realizará capacitação técnica dos profissionais do HMSI por meio de um curso na modalidade de Educação à distância (EAD), autoinstrucional, que apoiará a implementação do PGAS. Durante esse período, será analisado mensalmente o nível de organização do PGA, intervenções realizadas, taxa de aceitação, consumo de antimicrobianos, antibioticoprofilaxia cirúrgica, tempo de hospitalização, mortalidade em 30 dias e dados de custos.

PGAs – A implementação de Programas de Gerenciamento de Antimicrobianos está sendo estimulada mundialmente com o objetivo de otimizar o uso de antimicrobianos nos serviços de saúde para garantir o efeito farmacoterapêutico, reduzir a ocorrência de eventos adversos nos pacientes, prevenir a disseminação da Resistência aos Antimicrobianos (AMR) e diminuir os custos desnecessários com assistência à saúde. Assim, os serviços de saúde do país estão sendo incentivados a implementarem essa importante estratégia para utilizar os antimicrobianos de forma mais segura e eficaz e, adicionalmente, para prevenir a seleção e a disseminação de microrganismos resistentes no Brasil.