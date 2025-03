Protagonismo feminino no ordenamento urbano do Rio de Janeiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As mulheres da Seop assumem o protagonismo em diversas frentes. Foto: Divulgação/Seop

O ordenamento de uma cidade como o Rio de Janeiro não é algo trivial. A diversidade de ações e a complexidade do trabalho tornam esse desafio ainda maior. E como conseguir realizá-lo e tornar a cidade mais ordenada sem a atuação fundamental das mulheres da ordem, ainda mais em uma área de atuação historicamente masculina? Elas assumem o protagonismo em diversas frentes, como o BRT Seguro, demolições, fiscalização de ambulantes, controle do trânsito, inspeção de ferros-velhos e até no auxílio aos cariocas e aos turistas. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, celebrá-las é reconhecer sua força e o impacto transformador que geram na sociedade.

Um dos exemplos de empoderamento na Ordem Pública é Aimée de La Torre, supervisora de turma na Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop. Para Aimée, desempenhar sua função é um exercício constante de comprometimento e coragem:

– Tenho certeza de que servir e proteger são as minhas vocações. No meu trabalho, pude oferecer dignidade à população e, especialmente, a outras mulheres, que acolhi e que também me acolheram em diversas ocorrências, com olhares de respeito e admiração -, afirma Aimée.

O reconhecimento de seu trabalho é evidente na relação de prestígio que construiu com seus colegas de profissão. No início da carreira, como socorrista operacional no Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal (GM-Rio), ela se destacou no atendimento emergencial, tanto à população quanto à própria equipe.

– Entre tantas ocorrências, a que mais me impactou foi reanimar um homem após uma parada cardíaca na praia de Copacabana, no Natal de 2021. Esse momento reforçou minha certeza de que nossa missão vai além do ordenamento, sendo um compromisso com o cuidado e o bem-estar de todos ao nosso redor – e, acima de tudo, um grande desafio -, complementa.

Lorraine Machado, agente do programa Rio + Seguro e Guarda Municipal há oito anos, também vivencia essa realidade de desafios e responsabilidades. Antes de integrar uma das equipes mais operacionais da Seop, atuava no Grupamento Especial de Praia (GEP) da GM-Rio, onde desempenhava diversas funções, incluindo o auxílio a crianças perdidas para reencontrar seus familiares.

Para Lorraine, a rotina de uma mulher fardada, tanto nas praias quanto nas ruas, envolve obstáculos que vão além do patrulhamento:

– Impor-se é uma necessidade constante. Muitas vezes, a presença feminina é ignorada pelas pessoas. Não é raro que, mesmo com uma agente fardada à sua frente, um homem prefira procurar um colega do sexo masculino para resolver a situação. Nós, mulheres, precisamos, infelizmente, reafirmar nossa autoridade com frequência -, destaca a agente.

A mesma determinação se reflete na atuação de Cristiane dos Santos, que atualmente faz parte da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) e dedica suas horas vagas de serviço no Programa BRT Seguro.

Durante a intensa fiscalização nas estações, que recebem milhares de pessoas todos os dias, Cristiane lida com diversas ocorrências. Entre as mais marcantes, destaca-se o atendimento prestado em 6 de setembro de 2024, quando socorreu o pequeno Gael, um recém-nascido de apenas 10 dias que havia se engasgado com leite materno:

– Quando peguei o Gael nos braços, senti o peso da responsabilidade. Realizei a manobra de desengasgo e, ao perceber que ele voltava a respirar, a sensação foi indescritível -, relembra a agente.

Além das emergências, Cristiane se destaca pela combinação de cuidado, técnica e sensibilidade – qualidades essenciais em situações que evidenciam a vulnerabilidade e a violência contra a mulher no cotidiano. Com experiência nesse tipo de caso, ela reforça a importância do acolhimento e do apoio emocional, que se tornam ainda mais potentes quando oferecidos de mulher para mulher:

– Participei de prisões por importunação sexual dentro dos coletivos, uma realidade que, infelizmente, ainda persiste. Tenho orgulho de ser mulher e de atuar em um projeto de referência como o BRT Seguro, onde posso, de fato, fazer a diferença. Estar na linha de frente nessas situações é, muitas vezes, uma forma de fortalecer outras mulheres, para que saibam que não estão sozinhas. Esse é um dos nossos papéis -, conclui Cristiane.