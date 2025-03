Brasil registra queda de quase 70% nos casos de dengue nos 2 primeiros meses de 2025

Posted on

Prefeitura apresentou medidas de orientação para população no calor – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio anunciou, neste domingo, (16/02), no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), as medidas de orientação da população para os próximos dias, nos quais há previsão de temperaturas elevadas. Segundo o Sistema Alerta Rio, segunda-feira (17/02) e […]