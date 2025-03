Leo Bezerra recebe relatório da Semob sobre eficiência da flexibilização da faixa exclusiva para o transporte coletivo

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) entregou, neste final de semana, um relatório técnico ao prefeito em exercício Leo Bezerra com o resultado de estudo sobre controle de tráfego e o impacto dos veículos particulares utilizando a faixa exclusiva do transporte coletivo na Capital.

O objetivo do estudo, realizado durante o período em que a frota esteve paralisada em função do movimento grevista, visa embasar a Prefeitura de João Pessoa sobre eventual retorno da faixa exclusiva de ônibus nos corredores viários da Capital, com a devida fiscalização.

Durante encontro com o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o prefeito em exercício comentou o relatório, destacando a importância de estudos técnicos para amparar quaisquer decisões da gestão municipal e adiantou que deve tomar uma posição sobre o tema nesta segunda-feira (10).

“A decisão será para o melhor do grande beneficiário que é a população de João Pessoa. Então, na segunda-feira, a Prefeitura deve informar a decisão, que é importante ressaltar que é algo técnico, visto por pessoas técnicas que vão, de fato, descrever o melhor plano de mobilidade”, pontuou Leo Bezerra.

O superintendente da Mobilidade Urbana disse que todo o corpo técnico da Pasta está envolvido no processo para apresentar as melhores soluções de trânsito da Capital. “Trouxemos esse relatório aqui, junto com a equipe técnica da Semob, todo o levantamento, passamos para o prefeito Leo e ele ficou de fazer o estudo analítico dele. E na segunda-feira nós tomamos a decisão em conjunto”, projetou Marcílio do HBE.