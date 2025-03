Por MRNews



Final Feliz em Mania de Você: Luma Conquista o Amor e Viola Ganha um Novo Papel na Vida

Os fãs de Mania de Você estão prestes a testemunhar um desfecho emocionante para os personagens principais da novela das nove da TV Globo. A reta final da trama promete grandes reviravoltas, com Luma (Agatha Moreira) assumindo o protagonismo definitivo e finalmente encontrando a felicidade ao lado de Mavi (Chay Suede), com quem terá uma filha. Já Viola (Gabz) encontrará um novo propósito ao se tornar uma figura materna inesperada.

Luma e Mavi: Amor, Superação e uma Filha

Após enfrentar diversas provações, incluindo traições, golpes e a perda de pessoas queridas, Luma terá um final digno de protagonista. Determinada a fazer justiça, ela se unirá a Mavi para recuperar tudo o que é seu por direito, inclusive o valioso quadro de Cézanne, que foi um dos grandes motivos de disputa ao longo da história.

A grande reviravolta acontecerá quando Mércia (Adriana Esteves) levar Luma e Mavi para a Ilha dos Corvos, cenário de momentos cruciais da novela. Lá, a vilã revelará sua intenção de manter a família idealizada por ela presa no local. No entanto, em uma jogada de mestre, Luma e Mavi doparão Mércia para descobrir o paradeiro do quadro milionário. Durante esse embate, Molina (Rodrigo Lombardi) tentará trair Luma mais uma vez, mas acabará morto por Mércia, que escolherá salvar seu filho.

Após um salto no tempo, Mércia será absolvida por agir em legítima defesa, enquanto Mavi enfrentará um período na prisão pelos crimes que cometeu ao longo da trama. No fim, ele será libertado e recomeçará sua vida ao lado de Luma e sua filha, consolidando o final feliz do casal.

A última cena mostrará Mavi segurando a filha nos braços e se declarando:

“Minha princesa… E minha princesinha…”, selando assim a nova fase de sua vida.

Viola Encontra um Novo Caminho no Uruguai

Se durante boa parte da novela Viola foi o grande amor de Mavi, nesta reta final sua trajetória tomará outro rumo. Após rejeitar a fortuna oferecida pelo ex-noivo, ela decidirá partir para o Uruguai ao lado de Filipa (Joana de Verona). No país vizinho, Viola terá um novo papel surpreendente: ela se tornará uma segunda mãe para o filho de Filipa e Rudá (Nicolas Prattes).

O que antes parecia uma grande rivalidade entre as duas mulheres se transformará em uma amizade sincera, e Viola encontrará um propósito ao ajudar a criar o filho da portuguesa.

Um Final Memorável para Mania de Você

Com um desfecho repleto de justiça, redenção e recomeços, Mania de Você promete entregar um final emocionante e satisfatório para os telespectadores. Luma, que começou a trama como uma patricinha despreocupada, se tornará uma mulher forte e independente, enquanto Viola deixará o passado para trás e encontrará um novo significado para sua vida.

A novela das nove da TV Globo se encerrará com uma mensagem poderosa sobre recomeços e o verdadeiro significado da família, deixando saudades no público que acompanhou cada reviravolta dessa história intensa.

Mavi Enfrenta Molina e Vilão Mata em “Mania de Você”

Nos próximos capítulos da novela “Mania de Você”, da TV Globo, os telespectadores acompanharão um dos momentos mais tensos da trama. O embate entre Mavi (Chay Suede) e Molina (Rodrigo Lombardi) atingirá um nível extremo, resultando em um confronto brutal que promete deixar os fãs apreensivos.

Mavi Ataca com Seu Cachorro, Mas Molina Mata o Animal

Desesperado para se defender, Mavi soltará seu cão, Otto, para atacar Molina. O vilão tentará enganar o animal, fingindo ser parte da família, mas a tentativa falhará. O cachorro avançará ferozmente, mordendo Molina e o deixando imobilizado por alguns instantes.

Mesmo ferido, Molina conseguirá reagir e, sem piedade, atirará em Otto, matando o animal. O ato cruel deixará Mavi em choque, e o clima de tensão aumentará ainda mais.

Molina Parte Para Cima de Mavi e a Luta Se Intensifica

Tomado pelo ódio, Molina tentará assassinar Mavi e gritará: “Agora eu te mato, moleque!”. O vilão sacará uma arma e atirará, mas errará o alvo. O erro dará a Mavi a chance de reagir, e os dois entrarão em uma luta corporal intensa.

Troca de socos, empurrões e golpes violentos transformarão a cena em uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Durante a briga, a arma de Molina cairá no chão, levando ambos a uma corrida frenética para recuperá-la.

Mércia Entra na Briga e Decide Quem Sobrevive

No momento mais tenso da cena, Mércia (Adriana Esteves) surgirá e verá o caos diante de seus olhos. Ela, que até então mantinha uma relação ambígua com Molina, pegará a arma antes dos dois.

Molina tentará manipular Mércia pela última vez e dirá: “Atira nele, meu amor! Vai, Mércia! Mata logo o seu filho!”. Tremendo e hesitante, a ex-governanta olhará para os dois homens mais importantes de sua vida, sem saber qual decisão tomar.

O destino de Mavi e Molina estará agora nas mãos dela, e sua escolha poderá mudar tudo. Quem sobreviverá a esse embate mortal?

A cena promete ser um dos momentos mais impactantes de “Mania de Você” e manterá o público ansioso pelo desfecho dessa intensa rivalidade.

Mania de Você: Mércia Salva Molina em Perseguição Mortal Contra Máfia Russa

Os próximos capítulos de Mania de Você prometem fortes emoções com uma cena digna de filme de ação. Mércia (Adriana Esteves) tomará uma atitude extrema para salvar Molina (Rodrigo Lombardi) de uma emboscada mortal orquestrada por Boris e sua perigosa rede de mafiosos russos.

Mércia atropela tudo para salvar Molina

No momento crucial, quando Molina estiver prestes a ser executado por um dos capangas de Boris, Mércia surgirá dirigindo um carro blindado e avançará contra os criminosos, atropelando tudo que estiver à sua frente. A ex-governanta mostrará que está disposta a arriscar tudo para resgatar o amante.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, a sequência será marcada por um intenso tiroteio e perseguição eletrizante. Assim que avistar Molina encurralado, Mércia gritará:

“É uma emboscada!”

Sem hesitar, o vilão entrará no veículo no instante em que os bandidos começarem a metralhar o carro. O som dos disparos ecoará pela noite enquanto a madame acelera, tentando escapar dos capangas. Boris, furioso, ordenará:

“Rápido, atrás deles!”

Dessa forma, uma caçada frenética pelas ruas começará, com Mércia demonstrando habilidades surpreendentes ao volante para escapar da morte.

Perseguição e fuga de helicóptero

A adrenalina aumentará quando Molina e Mércia chegarem a um descampado, onde um helicóptero os aguardará com as hélices já girando. Mas a situação ficará ainda mais tensa, pois a polícia estará prestes a alcançá-los.

Sem tempo para explicações, Mércia tomará as rédeas da situação e gritará para Molina:

“Cala a boca e embarca logo, Molina! Ou então você fica e vai em cana! Escolhe o quê? Anda logo!”

Percebendo que não há outra opção, Molina correrá para o helicóptero, e ambos embarcarão poucos segundos antes da polícia chegar. A aeronave levantará voo no momento exato, deixando os agentes frustrados enquanto assistem à dupla escapar mais uma vez.

Qual será o destino de Molina e Mércia?

A fuga reforçará ainda mais a aliança entre os dois, mesmo após traições e tentativas de assassinato. Resta saber até onde essa parceria levará os personagens e quais serão as consequências dessa ousada manobra.

Com Mania de Você se aproximando de sua reta final, os telespectadores podem esperar mais reviravoltas e cenas de tirar o fôlego.

‘Chegou tua hora’: Ísis Efetua Dois Tiros em Berta e Confessa o Que Fez com Henrique em Mania de Você

Em uma reviravolta impactante, a vilã Ísis (Mariana Ximenes) finalmente pagará pelos crimes cometidos em Mania de Você. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, os telespectadores poderão testemunhar o momento crucial em que Ísis tentará assassinatar Berta (Eliane Giardini), mas acabará sendo presa de forma dramática.

Determinada a acabar com a vida de sua ex-sogra, Ísis atrairá Berta para um local isolado, onde tentará executá-la. Com uma arma em mãos, a vilã dispara dois tiros contra a milionária, mas, por sorte, não consegue acertá-la. Confiante, ela faz uma declaração ameaçadora, revelando seu desejo de finalizar o ciclo de destruição que começou com a morte de Henrique: “Chegou tua hora, Berta! Matei o filho e agora vou matar a mãe! Tá pronta pra encontrar o Henrique?”, diz Ísis, sem saber que suas palavras estão sendo registradas Resumo de novelas.

Neste momento, a vilã será surpreendida pela polícia. Um delegado, acompanhado de agentes, surgirá do esconderijo e a prenderá em flagrante. “Está presa, Ísis. Tem o direito de ficar calada e chamar um advogado”, anunciará o delegado, interrompendo a tentativa de fuga de Ísis.

A prisão de Ísis será um alívio para Berta, que terá a confirmação de que sua nora, responsável por tantos crimes, finalmente será punida. “Delegado, agora o senhor tem a confissão de todos os crimes que a minha nora cometeu”, dirá Berta, com um sorriso de satisfação. O delegado confirmará que tudo foi gravado, tornando a confissão irrefutável.

Mesmo presa, Ísis não perderá a postura arrogante e gritará para os policiais que logo estará livre: “Não vou ficar presa muito tempo!”. Porém, Berta, enfurecida, responderá de forma definitiva: “Ah, vai! Em nome do meu filho que você matou, eu te garanto: vou mover mundos e fundos para que você apodreça na cadeia!”

Enquanto Ísis é levada algemada, Berta sentirá o peso de tudo o que aconteceu, mas também o alívio de ver a justiça sendo feita. Leidi (Thalita Carauta), que também desempenhou um papel importante na prisão de Ísis, comemorará sua vitória, orgulhosa de ter garantido sua segurança ao delatar a vilã.

Essas cenas estão previstas para ir ao ar no próximo dia 25, marcando a reta final de Mania de Você, que promete fechar sua trama com justiça sendo feita e reviravoltas emocionantes para os personagens que tanto sofreram nas mãos de Ísis.

Obcecada por Mavi e Luma, Mércia leva as vítimas a um destino aterrorizante em Mania de Você

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, os telespectadores poderão testemunhar o desenrolar de um dos momentos mais aterrorizantes da trama, quando Mércia (Adriana Esteves) revela sua verdadeira face e leva a história a um novo nível de tensão.

A obsessão de Mércia e a criação de um pesadelo

Desde o início, Mércia tem sido uma personagem que manipula e controla, mas o que vem a seguir desafia qualquer expectativa. Obcecada pela ideia de reunir sua família idealizada, a ex-governanta passará a agir de maneira ainda mais extrema, cometendo atos impensáveis, como atropelar mafiosos russos para salvar Molina (Rodrigo Lombardi) e o levando a um local simbólico de seu passado: a misteriosa mansão na ilha dos Corvos.

Em um momento dramático, Mércia atrai Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) para a ilha, fingindo que está disposta a entregar Molina à polícia. Contudo, a realidade é bem diferente. A personagem, completamente obcecada, tenta forçar a reunião da família à sua maneira, criando uma atmosfera de terror psicológico no Resumo de Novelas.

Recriando o passado de forma perturbadora

Na ilha, Mércia tenta recriar o passado de maneira perturbadora, com a intenção de apagar os erros cometidos ao longo dos anos. “É uma bênção estarmos todos vivos e juntos! É a nossa chance de zerar os últimos dez anos de tantos enganos, em que sofremos tanto e nos fizemos tão mal!”, ela declara, em um estado de delírio. Mavi e Luma, incrédulos, começam a perceber que estão imersos em uma situação cada vez mais surreal.

O cenário é de completo caos, onde Mércia, ignorando os olhares tensos de seus convidados, tenta até recriar o almoço do passado. O clima de tensão só aumenta quando Luma começa a suspeitar que a refeição possa estar envenenada, e Mavi, impaciente, questiona o comportamento excêntrico de Mércia.

A verdadeira obsessão de Mércia e o desfecho da trama

Mércia, sem limites, continua seu teatro insano, tentando convencer a todos de que a ilha representa uma segunda chance, uma “reparação histórica”. Ela revela que comprou a ilha com o dinheiro que roubou de Mavi ao longo dos anos e que está determinada a limpar o coração de cobranças e mágoas. Sua ideia é que, ao estarem juntos, eles podem finalmente superar o que passou e começar uma nova vida.

Esse momento é um dos mais intensos da reta final da novela, destacando o verdadeiro nível de obsessão de Mércia e preparando o palco para um desfecho eletrizante e imprevisível. A trama promete continuar a prender a atenção do público, enquanto os personagens tentam desvendar os reais planos da vilã.

Conclusão

Com um enredo repleto de tensão, mistério e ação, Mania de Você se aproxima de um clímax arrebatador. A personagem de Mércia, completamente transformada pela obsessão, é um exemplo de como o poder da mente pode ser mais perigoso do que qualquer arma. A novela, que vem conquistando os telespectadores, está prestes a revelar suas camadas mais sombrias e surpreendentes.