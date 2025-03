Mulheres de Impacto: Governo do Estado e Fapesc reconhecem o talento e a dedicação de pesquisadoras e empresárias catarinenses

Evento ocorre em 25 de março e terá como anfitriãs a vice-governadora, Marilisa Boehm e a diretora de CTI da Fapesc, Valeska Tratsk – Foto: Mauricio Vieira / Arquivo / Secom

Celebrar o trabalho das pesquisadoras e empreendedoras catarinenses e incentivar as mulheres do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI). Com essa motivação, o Governo do Estadoe a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) promovem o evento Mulheres de Impacto: da ciência à inovação.

O objetivo é reforçar o apoio do Estado à participação feminina nos diversos setores da sociedade. Com apresentação de um quarteto da Camerata em homenagem às mulheres, palestra e lançamento de editais, o evento ocorrerá no dia 25 de março no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, e terá como anfitriãs a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm e a diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapesc, Valeska Tratsk. O evento será transmitido ao vivo pelo Youtube da Fapesc.

Para a vice-governadora de Santa Catarina, que é embaixadora dos programas Mulheres+Tec e Mulheres+Pesquisa da Fapesc, o evento Mulheres de Impacto é de extrema importância. “Garantir de modo permanente o acesso das mulheres às melhores condições de vida é um compromisso do governador Jorginho Mello e meu. E isso inclui o incentivo constante da participação de todas elas na ciência, tecnologia e inovação. A programação criada pela Fapesc para este dia 25 é uma oportunidade imperdível para todas as catarinenses que atuam na área e para as que têm interesse em participar de um mundo repleto de oportunidades”, afirma Marilisa.



A diretora de CTI da Fapesc destaca que fevereiro e março são meses em que a Fundação concentra ações voltadas às mulheres catarinenses, especialmente por datas importantes como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, 11 de fevereiro, e o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. “Uma grande iniciativa da Fapesc foi a criação de programas de fomento a projetos liderados por mulheres, seja no empreendedorismo e na inovação, com o Mulheres+Tec, seja na ciência, com o Mulheres+Pesquisa. Agora, o “Mulheres de Impacto: da ciência à inovação” será um evento de reflexões e reconhecimento do potencial feminino e uma oportunidade de trocas e networking entre as participantes”, ressalta Valeska.

O Mulheres de Impacto terá a presença de pesquisadoras e empreendedoras que já participaram de editais da Fapesc. A programação inclui lançamento dos editais da Fapesc, Mulheres+Tec (4ª edição) e Mulheres+Pesquisa (2ª edição); homenagem a pesquisadoras e empresárias de Santa Catarina; painel de discussão sobre ações e políticas para incentivo da participação e permanência de mulheres em CTI e um Pitch Day com a apresentação e avaliação dos projetos contemplados na segunda edição do edital Mulheres+Tec.

“A Fapesc tem ampliado o seu trabalho no fomento e incentivo da presença da mulher no ecossistema de CTI catarinense. Contamos com um suporte grande do Governo do Estado, tanto do governador Jorginho Mello quanto da vice-governadora, Marilisa Boehm, que querem apoiar o desenvolvimento do potencial da mulher catarinense. A realização do Mulheres de Impacto vem reforçar esse apoio e celebrar o talento e a dedicação de pesquisadoras e empresárias que impulsionam o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso estado, enfrentando desafios, quebrando barreiras e inspirando novas gerações”, enfatiza a diretora de CTI da Fapesc.

O Mulheres de Impacto faz parte da celebração ao Mês da Mulher, uma iniciativa do Governo de Santa Catarina com programação durante todo o mês de março. Serão atividades promovidas por diversas secretarias e fundações, que reforçam o compromisso do Estado com as políticas públicas voltadas para as mulheres. Entre as atividades estão palestras, lançamentos de editais, mutirão de mamografias e ações nas mais diversas áreas.

