Palmeiras x São Paulo, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (10/03)

O jogo entre Palmeiras x São Paulo acontece HOJE 21h35 hs. O mandante da partida é Porco que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Prognósticos e Palpites de Apostas Esportivas

Palmeiras x São Paulo: Onde Assistir, Horário, Palpites e Prováveis Escalações do Choque-Rei pela Semifinal do Paulistão 2025

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 21h35 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista 2025. O clássico, conhecido como Choque-Rei, será disputado em jogo único, e quem vencer garante vaga na grande decisão contra Corinthians ou Santos.

Se houver empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis.

Onde Assistir Palmeiras x São Paulo ao Vivo

A partida terá transmissão ao vivo em diversas plataformas, incluindo TV aberta, streaming e YouTube. Confira as opções:

TV aberta: Record TV

Record TV Streaming: PlayPlus, R7, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

PlayPlus, R7, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV YouTube: CazeTV

Campanha e Expectativas

O Palmeiras chega embalado após golear o São Bernardo por 3 a 0 nas quartas de final. A equipe alviverde tem a segunda melhor campanha do Paulistão e busca o tetracampeonato estadual consecutivo.

Já o São Paulo eliminou o Novorizontino por 1 a 0 e quer encerrar a hegemonia palmeirense no Estadual. O Tricolor não conquista o Paulistão desde 2021 e vê o clássico como uma oportunidade de retomar o protagonismo.

Palpites para Palmeiras x São Paulo

André Donke: Palmeiras 2 x 0 São Paulo

Palmeiras 2 x 0 São Paulo Bruno Vicari: Palmeiras 2 x 0 São Paulo

Palmeiras 2 x 0 São Paulo Mário Marra: Palmeiras 1 x 1 São Paulo (Palmeiras passa nos pênaltis)

Prováveis Escalações

Palmeiras

A principal novidade do Verdão é a possível estreia de Vitor Roque, que pode substituir Flaco López no ataque. Na defesa, Gustavo Gómez deve retornar à equipe.

Escalação provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

São Paulo

O técnico Zubeldía deve manter a mesma formação que venceu o Novorizontino. No entanto, terá os reforços de Ruan e Luiz Gustavo, que voltam de lesão e estarão à disposição no banco de reservas.

Escalação provável: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas e Calleri.

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Flávio Rodrigues de Souza Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Confronto Promete Emoção

Palmeiras e São Paulo fazem um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, e a semifinal do Paulistão promete ser intensa. De um lado, o Verdão quer manter sua hegemonia; do outro, o Tricolor busca um título para coroar a nova fase sob o comando de Zubeldía.

Quem leva a melhor no Choque-Rei?