SPPM realiza palestras sobre respeito e combate à discriminação em alusão ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), segue com a programação especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e realiza nesta segunda-feira (10) uma ação para alunos do 9º ano da Escola Municipal General Rodrigo Otávio, no Bairro dos Estados.

Segundo a diretora da escola, Marinês Cunha de Carvalho Lisboa, a presença de especialistas da Secretaria da Mulher de João Pessoa na instituição é fundamental para estabelecer um diálogo sobre a temática do Dia Internacional da Mulher com os estudantes e oportunizar momentos de discussão sobre os direitos das mulheres com os adolescentes.

“É uma ação essencial para promover a igualdade de gênero, respeitando as diferenças em busca de uma sociedade mais justa, pois é durante essa fase de desenvolvimento que os jovens estão formando seus valores e suas visões de mundo, o que torna esse o momento ideal para conscientizá-los sobre respeito, equidade e combate à discriminação. Além disso, educar os adolescentes sobre os direitos das mulheres contribui para que eles se tornem adultos mais conscientes e engajados na luta por uma sociedade mais inclusiva”, afirmou.

A programação da Secretaria das Mulheres alusiva a data foi aberta nessa sexta-feira (7) com uma palestra sobre o enfrentamento à violência contra a mulher para alunos da Escola Municipal Chico Xavier, no Jardim Oceania, e segue com várias ações até o dia 26 deste mês, quando encerra as atividades com um passeio de catamarã com um grupo de mulheres de residenciais populares construídos pela Prefeitura.

Para o dia 15 está programada uma palestra sobre ‘Direitos das Mulheres e as Ferramentas Municipais de Combate à Violência em João Pessoa’, às 8h30, no Espaço de Aulas, no bairro Portal do Sol. Para o dia 19 estão programadas duas atividades, sendo uma Feira Informativa sobre as atividades e os serviços da Pasta para os funcionários da Gráfica Santa Marta, no Distrito Industrial, às 9h, e outra às 10h, para 55 jovens aprendizes do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no Polo de Capacitação no bairro Miramar.

A pauta segue com uma palestra no dia 20, às 10h, no Centro de Integração Empresa-Escola para 70 jovens entre 14 e 23 anos e no dia 26 será realizado um passeio de catamarã, às 9h, na Praia do Jacaré, com um grupo de mulheres dos Residenciais Vista Alegre, no Colinas do Sul, e Vista Verde, do Bairro das Indústrias. A ação será realizada em parceria com as secretarias municipais de Habitação (Semhab) e de Turismo (Setur), com panfletagem sobre os serviços da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Serviço – A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres funciona no Paço Municipal, no Centro. Os telefones para contatos são: 3213-7352 (gabinete) e 3213-7351 (recepção), além do 98654-6332 (de segunda a sexta-feira).