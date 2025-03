Arquivo Geral promove ciclo de palestras em comemoração aos 460 anos da cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – Divulgação / Prefeitura do Rio

Em comemoração do aniversário da cidade, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) promoverá o ciclo de palestras “Rio, 460 anos”. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado às segundas-feiras, sempre às 14h, nos meses de março e abril. A programação reunirá especialistas para discutir temas ligados à história e à cultura carioca, tais como as transformações urbanas do Rio, a influência da Pequena África, a religiosidade na Praça Onze e a contribuição das comunidades árabe e judaica para a cultura carioca.

Na abertura do ciclo, nesta segunda-feira(10/3), o professor Luiz Antônio Simas proferirá a palestra “Os rios que formam o Rio de Janeiro: uma introdução à história da cidade”. No dia 17 de março será a vez da professora Mônica Lima palestrar sobre a “Pequena África: história e cultura na formação da cidade do Rio”. Na semana seguinte (24/3), o Arquivo receberá o escritor Ruy Castro, com o tema “O enviado especial ao Arquivo: pesquisa e história na cidade do Rio de Janeiro”.

No dia 31 de março, o professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues palestrará sobre o tema “Reformas urbanas da Primeira República: de Pereira Passos a Carlos Sampaio”. A quinta semana (7/4), capitaneada pelo escritor Nei Lopes, refletirá sobre “História, cultura e religiosidade na Praça Onze”. O ciclo se encerra no dia 14 de abril com a palestra “Rio Árabe-Judaico: contribuições para a história e a cultura cariocas”, a ser proferida pela professora Monique Sochaczewski Goldfeld.

As inscrições deverão ser realizadas neste site. Haverá emissão de certificado para os participantes. O evento conta com o apoio da MultiRio, que transmitirá o ciclo de palestras, em tempo real, no canal do Youtube do Arquivo da Cidade (@arquivodacidade).