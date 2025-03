Cursos gratuitos do Portas Abertas da Fundhas têm 36 vagas

Henrique Macedo





Fundhas

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), em parceria com o Sebrae e o Senac, oferece 36 vagas para dois cursos gratuitos que integram o programa Portas Abertas. São 18 vagas para o curso “Técnicas para unhas artísticas” e outras 18 vagas para o curso “Preparação e venda de produtos de confeitaria sem glúten e lactose”.

É mais uma iniciativa da Prefeitura de São José para auxiliar quem busca capacitação profissional para inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

As inscrições para o curso de “Técnicas para unhas artísticas” vão até o dia 18 de março, com início no dia 1º de abril.

Já o curso “Preparação e venda de produtos de confeitaria” tem inscrições abertas até o dia 10/04 e terá início no dia 28 de abril.

As aulas serão realizadas na sede da Fundhas (rua Santarém, 560, no Parque Industrial, na região sul). É necessário ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo.

Ao final do curso, os participantes receberão certificados do Sebrae e do Senac.

Fundhas para todos

O programa Portas Abertas foi implantado em 2021 com a finalidade de compartilhar recursos, abrindo e disponibilizando as unidades da Fundhas para munícipes de todas as regiões da cidade realizarem cursos de capacitação profissional gratuitos e de qualidade e também desenvolverem atividades de esporte, cultura e lazer, principalmente aos finais de semana e no período noturno.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas