Sefaz promove Semana da Mulher com palestras e debates sobre os desafios e o protagonismo feminino no serviço público

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (SEFAZ-MS) inicia, a partir desta segunda-feira (10), uma programação especial em alusão à Semana da Mulher, trazendo reflexões, debates e iniciativas voltadas ao fortalecimento feminino dentro do serviço público.

O evento de lançamento realizado na sede administrativa da Secretaria foi marcado pela assinatura da criação do “Fórum Permanente das Mulheres Fazendárias”, um espaço de escuta, troca de experiências e construção de políticas internas que fomentem a equidade de gênero na instituição. O ato contou com a presença da primeira-dama do Estado, Monica Riedel.

“A criação do Fórum representa um marco na promoção da igualdade e o fortalecimento do papel da mulher dentro da SEFAZ. Acreditamos que, ao proporcionar um espaço de escuta e troca de experiências, podemos transformar o ambiente organizacional, promovendo um lugar mais justo e inclusivo para todas as mulheres”, afirmou Flávio César, enfatizando o compromisso da Secretaria em fortalecer o papel da mulher no serviço público.

O Fórum Permanente será uma iniciativa horizontal e participativa, composta por grupos de estudo e discussão, tanto presenciais quanto virtuais. A ideia é proporcionar um ambiente onde todas as trabalhadoras e trabalhadores possam compartilhar suas experiências e sugerir ações que visem a eliminação das desigualdades de gênero. A proposta também inclui a criação de campanhas de conscientização, capacitações e treinamentos, bem como indicadores de acompanhamento para garantir que as medidas adotadas resultem em mudanças concretas.

A programação alusiva à Semana da Mulher promovida pela Sefaz se estenderá até o dia 14 de março, com uma série de palestras que vão desde discussões sobre autoestima e cultura organizacional, aos desafios diários enfrentados pelas mulheres no ambiente de trabalho.

A primeira palestra, no dia 11, será ministrada pela auditora fiscal da Receita Estadual, Izabel Ribeiro, que apresentará os objetivos e a relevância do Fórum na estrutura da SEFAZ.

No dia 12, a auditora fiscal Silvia Cristina Barbosa Leal conduzirá a palestra “O que é ser Mulher na SEFAZ-MS?”, trazendo um panorama sobre as conquistas femininas dentro da instituição, os desafios que ainda precisam ser superados e a necessidade de continuar ampliando espaços de liderança ocupados por mulheres.

Dentre os temas abordados, destaca-se a palestra “Mudança na Cultura Masculina”, que acontecerá no dia 13 de março, ministrada pela subtenente da Polícia Militar, Edilaine Mansueto Alves.

O debate irá explorar as estruturas do machismo enraizadas na sociedade e nas instituições públicas, promovendo uma reflexão profunda sobre como homens e mulheres podem, juntos, transformar padrões culturais e estabelecer relações mais igualitárias e respeitosas no ambiente de trabalho e na vida cotidiana.

Para encerrar a semana, no dia 14, a consultora de beleza Flávia Rech abordará a relevância da autoestima e do autocuidado feminino. Mais do que uma questão estética, a autoestima está diretamente ligada à confiança, à produtividade e ao bem-estar das mulheres em suas vidas pessoais e profissionais.

Os encontros acontecem no refeitório do Bloco 2 (sede administrativa da Sefaz), localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, , Parque dos Poderes.

Comunicação Sefaz