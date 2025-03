Agência Minas Gerais | Com apoio do Governo de Minas, produção de aço avança no país e atinge mercados que antes não eram possíveis

Relacionadas



O governador Romeu Zema participou, nesta terça-feira (11/3), da solenidade de expansão da produção do aço mineiro que está sendo implementada pela Gerdau em Ouro Branco, na região Central de Minas Gerais. Durante o evento, a empresa destacou os investimentos na operação, incluindo as obras para aumentar a capacidade de produção de bobinas a quente.

A ampliação da capacidade do laminador de bobinas gerou mais de 2,5 mil empregos na região e conta com um investimento de R$ 1,5 bilhão, parte de um plano de R$ 6 bilhões destinado à modernização e ampliação das operações da Gerdau em Minas Gerais.

Com este investimento, a empresa ampliará sua capacidade anual de produção de bobinas a quente em 250 mil toneladas, para 1,1 milhão de toneladas ao ano, ao final do primeiro trimestre de 2025.

A solenidade de apresentação da expansão da produção de aço em Minas Gerais contou com a presença do CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, do presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter, além do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, dentre outras autoridades.

“Como empresa genuinamente brasileira, a Gerdau segue fortalecendo sua presença em Minas Gerais, criando oportunidades de negócios, gerando empregos e renda nos municípios em que está presente. Reafirmamos nosso papel como protagonistas na construção do futuro do Brasil e no setor industrial nacional, compartilhando valor com toda a cadeia de valor do aço, oferecendo produtos e soluções inovadores para nossos clientes”, afirmou o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck.

Entre 2019 e 2024, a Gerdau formalizou, junto à Invest Minas, agência vinculada à Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), cerca de R$ 5 bilhões em investimentos para projetos de expansão das atividades de siderurgia e mineração. Os investimentos estão distribuídos em seis projetos em Ouro Branco, Ouro Preto e Congonhas, com expectativa de geração de 846 empregos diretos.

Operação de Ouro Branco

Com uma capacidade anual de 4,5 milhões de toneladas, a planta de Ouro Branco é a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo, representando 12% de todo o aço produzido no Brasil.

A operação ocupa uma área de 10 milhões metros quadrados, incluindo 5 mil hectares de área verde preservada, com dois altos-fornos para a produção de aços longos e planos, como vergalhões, fio-máquina, perfis estruturais, chapas grossas e bobinas a quente, atendendo aos mercados da construção civil, automotivo, agropecuária, energia, naval, ferroviário, entre outros.

Diariamente, mais de 10 mil pessoas circulam pela planta, entre colaboradores e terceiros.

A Gerdau

Com 124 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo.

No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. A companhia está presente em vários países e conta com mais de 30 mil colaboradores em todas as suas operações.