BOLETIM – Hospital Regional de Oeste realiza primeira cirurgia cardíaca pelo SUS, após habilitação pelo Estado

O Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, realizou a primeira cirurgia cardíaca pelo SUS na última semana de fevereiro.

O procedimento foi possível porque o Governo do Estado está viabilizando a habilitação estadual do hospital como Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular.

Assim, o Estado arca com os custos da cirurgia.

A medida visa descentralizar o serviço, evitando o deslocamento dos pacientes para outras regiões.

A mudança representa mais segurança para os pacientes, que podem ser atendidos perto de casa, sem necessidade do paciente ser transferido para um hospital de referência em outro município.

A cirurgia realizada foi para revascularização do miocárdio, mais conhecida como Ponte de Safena, que faz parte do tratamento das cardiopatias, aumentando a expectativa e qualidade de vida do paciente.

O paciente foi o senhor Valdecir Bagnara, de 72 anos, morador de Chapecó. Ele foi encaminhado para a cirurgia após sofrer um infarto.

Atualmente, o HRO atende uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas, em 130 municípios do Oeste catarinense.

A estrutura do hospital conta com 306 leitos de internação e realiza 93% dos atendimentos por meio do SUS.

Repórter: Marcos Lampert