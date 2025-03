Por MRNews



Grupo Mateus Expande Presença no Mercado de Atacarejo com Nova Unidade em Ilhéus

Em 10 de março de 2025, o Grupo Mateus anunciou a inauguração de sua 9ª unidade na Bahia, localizada em Ilhéus, cidade do litoral sul do estado. Com 3.392 m² de área de vendas, a nova loja reforça a estratégia de expansão sustentável da companhia, adaptando-se ao perfil de consumo local. A nova unidade eleva o total de lojas do grupo para 274, com três novas aberturas somente em 2025. A presença do Grupo Mateus no mercado de atacarejo continua a crescer, beneficiando a economia local e ampliando suas operações.

Ilhéus busca fortalecer o turismo de cruzeiros para impulsionar sua economia

No dia 9 de março de 2025, o secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares, participou de uma reunião estratégica em São Paulo com Marco Ferraz, presidente da Cruise Lines International Association (CLIA), e Marco Cardoso, representante da MSC Cruzeiros. O encontro teve como objetivo fortalecer as relações institucionais e reposicionar Ilhéus como um destino de cruzeiros de referência no Brasil.

Nos últimos anos, Ilhéus tem enfrentado uma queda no número de desembarques de cruzeiros, o que motivou o município a buscar novas parcerias para reverter esse cenário. O secretário Tavares destacou que, além de atrair mais escalas de cruzeiros, é essencial melhorar a infraestrutura de recepção e aprimorar a experiência dos visitantes. A ação visa também potencializar os benefícios econômicos que o turismo de cruzeiros pode trazer para a cidade e região.

A reunião também resultou em um convite para que Ilhéus participe do Cruise360 Brasil, um dos maiores eventos do setor de cruzeiros. Este evento será uma excelente oportunidade para capacitar profissionais do turismo e debater as tendências do mercado. A participação de Ilhéus em eventos como o Cruise360 Brasil é uma estratégia para ampliar suas parcerias e consolidar a cidade como um destino turístico de renome no cenário nacional e internacional.

Com essa nova abordagem, a Prefeitura de Ilhéus espera revitalizar o setor de turismo, proporcionando aos turistas uma experiência mais atrativa e eficiente, e, ao mesmo tempo, estimulando o crescimento econômico local.