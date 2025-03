Nota Oficial – Prefeitura de São José dos Campos

Posted on

As equipes do programa “Humanização” realizaram, ao longo deste sábado (3), atendimentos a 61 pessoas em situação de rua, em pontos específicos da cidade, sendo que 19 delas aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). No local, são disponibilizados aos abrigados, além do pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas limpas, banho e cuidados […]