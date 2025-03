SONORA – Corpo de Bombeiros Militar investe em novo GPS para aprimorar trabalho com cães de busca e resgate

Buscando aprimorar ainda mais a qualidade e a agilidade das operações realizadas pelos binômios, dupla formada entre o bombeiro militar e o cão de busca e resgate, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) está investindo em novos equipamentos de alta tecnologia. O mais recente avanço é a aquisição de um moderno GPS acoplado a uma coleira rastreadora, equipado com o sistema InReach.

Essa tecnologia permite a comunicação em qualquer região remota, facilitando o monitoramento em tempo real da área varrida pelo cão e sua localização precisa durante as buscas.

O primeiro exemplar desse equipamento está atualmente em fase de testes com o cabo Jean Renato Vieira e sua cadela Ilha, integrantes do 1º Batalhão de Bombeiro Militar (1º BBM), em Florianópolis. Segundo o militar, o novo GPS trará mais segurança e eficiência para as operações:

SONORA