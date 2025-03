Posted on

A animação do Carnaval chegou ao Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), no bairro do Altiplano. O grupo se reuniu em diversas atividades de artesanato, confecção de fantasias e decoração do espaço, nos preparativos para o tradicional baile de Carnaval da unidade. O evento acontece no próximo dia 19, a partir das 14h, […]