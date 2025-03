Bruno Perez assume liderança da Prefeitura na Câmara

Prefeito Arthur Henrique e vereador Bruno Perez – Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



O vereador Bruno Perez (MDB) assumiu a liderança da Prefeitura da Câmara Municipal de Boa Vista. O prefeito Arthur Henrique (MDB) deve oficializar a indicação ainda nesta terça-feira, 11. O vice-líder será o vereador Adjalma Gonçalves (Podemos).

O anúncio foi feito durante a sessão desta terça-feira, onde Bruno Perez confirmou a decisão do prefeito. Ele destacou que seu papel é melhorar ainda mais a comunicação entre Câmara e Prefeitura, que já considera como boa.

“Eu agora fico mais próximo do Executivo, do prefeito Arthur, sendo a pessoa que vai conversar e tratar os projetos que vão chegar na Câmara de vereadores. Então e diálogo, é articulação política pra gente ter de uma forma leve a comunicação eficaz entre o Executivo e o Legislativo. Então o papel é esse, de ser mais leve e de conseguir transitar que é oque eu já faço ali dentro da Câmara, inclusive com a oposição”, ressaltou.

O parlamentar também destacou a escolha do vice-líder e a importância da bancada do MDB na Câmara Municipal.

“Eu já vinha atuando como vice-líder na Câmara desde o ano passado. Então, em alguns momentos assumi a liderança na falta do líder. Ter o Adjalma como o vice-líder é importante, pois ele já foi vereador no interior, tem experiência e vai estar do meu lado e sem contar com bancada do MDB que tem quatro vereadores que têm papéis muito importantes”.

Eleição

Bruno disputou uma vaga nas eleições de 2020 pelo MDB. Dessa forma, o jornalista obteve 1.170 votos e ficou como 1º suplente. Em julho de 2022, ele assumiu a vaga de Idázio da Perfil (MDB), que se afastou do cargo para concorrer nas eleições para deputado estadual daquele ano. Já em 2024, o vereador disputou as eleições e foi reeleito com 2.609 votos.

