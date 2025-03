Governo de MS recebe representantes do Japão para fortalecer relações econômicas e laços culturais

Para aproximar as relações comerciais e estreitar laços culturais, entre o Mato Grosso do Sul e o Japão, o Governo do Estado recebeu representantes do Consulado Geral do Japão em São Paulo e da colônia japonesa estadual.

O governador Eduardo Riedel recebeu o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Toru Shimizu, que apresentou as potencialidades de investimentos e possíveis parcerias entre ambos.

“Conversamos sobre os diversos temas de interesse comum, do estado de Mato Grosso do Sul e do Japão. E são vários os temas na área comercial, cooperação científica, educação. Nós estamos prestes a inaugurar uma Rota Bioceânica, que vai otimizar o comércio entre a Ásia e o Mato Grosso do Sul e toda essa região centro-oeste brasileira. E a gente já começa as tratativas de discussão dos potenciais existentes entre a cultura e a economia japonesa”, afirmou Riedel.

Entre os assuntos abordados na visita, estavam as relações bilaterais, assim como o reconhecimento da importância da colônia japonesa, a terceira maior do Brasil – depois de São Paulo e Paraná, na história do Estado.

“O Japão tem uma economia muito forte, com grandes empresas, mas também temos pequenas e médias empresas que exercem papel fundamental”, explicou Shimizu.

Também participaram do encontro o cônsul para assuntos consulares, Taku Ichiyama, além do deputado estadual Roberto Hashioka, e os representantes da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira e Associação Okinawa de Campo Grande.

