Inscrições para o Prêmio CAPES Talento Universitário 2025 vão até 24 de abril – IFSP

Alunos que fizeram o Enem 2023 ou 2024 e ingressaram na graduação no 2º semestre/2024 ou no 1º semestre/2025 podem participar; os mil melhores classificados receberão R$ 5 mil cada

Estão abertas inscrições para o Prêmio CAPES Talento Universitário 2025. São 18 mil vagas destinadas a estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 ou 2024 e ingressado na graduação no segundo semestre de 2024 ou no primeiro semestre de 2025 e estejam regularmente matriculados em instituições de ensino superior públicas, privadas ou militares.

Serão concedidas mil premiações individuais de R$ 5 mil, sendo 950 para as pessoas que tirarem as maiores notas na ampla concorrência e 50 na reservada para pessoas com deficiência. Para concorrer, todo o procedimento deverá ser cumprido pelo site da premiação até 24 de abril. A seleção é regida pelo Edital nº 4/2025, publicado pela CAPES na segunda-feira, 10.

A prova será aplicada em dispositivo eletrônico, em locais a serem divulgados, das 14h30 às 18h30 do dia 25 de maio. É preciso chegar com antecedência, pois os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h. O exame é composto por 80 questões de conhecimentos gerais no formato múltipla escolha.

A divulgação do resultado está prevista para 15 de agosto. Os prêmios serão pagos até 30 de janeiro de 2026. Eventuais dúvidas ou problemas com a inscrição podem ser solucionadas pelo e-mail .

Serviço: