Jorginho Mello participa da posse da diretoria da OAB Santa Catarina

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello participou nesta terça-feira, 11, da solenidade de posse da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Santa Catarina e da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina para o triênio 2025/2027. Tomaram posse Juliano Mandelli, como chefe da seccional catarinense, além de Gisele Kravchychyn como vice-presidente, Oliver Jander Pereira (secretário-geral), Caroline Terezinha Rasmussen (secretária-geral adjunta) e Jean Leomar Pereira (tesoureiro). Já a CAASC vai ser comandada por Pedro Miranda.

“Eu tenho muito prazer em comparecer em todas as transmissões da Ordem dos Advogados. O advogado é a trincheira, é o que acredita no impossível muitas vezes. É aquele que estuda, aquele que decora, aquele que interpreta, é um cidadão, uma cidadã que não desanima nunca. E a OAB Santa Catarina tem uma importância fundamental para a sociedade, nos ajuda nos locais onde não existe Defensoria Pública. É um dinheiro bem aplicado para quem trabalha, para quem defende um cidadão em Santa Catarina. Por isso eu vim aqui desejar sucesso e bom trabalho à nova direção na figura do presidente Juliano”, disse o governador Jorginho Mello.

A nova gestão tem como foco principal modernizar a instituição, simplificando processos e tornando-a mais acessível, ágil e eficiente. Um dos focos será a unificação e simplificação de sistemas, reunindo serviços da CAASC e da OAB/SC em plataforma única de acesso, com base em iniciativas pioneiras que o novo presidente da OAB adotou quando presidiu a CAASC (2022/2024).

Sobre o novo presidente

Juliano Mandelli é advogado, nascido em Caçador e com atuação profissional em Balneário Camboriú, o novo presidente representa a advocacia do interior e por isso quer ampliar a participação de profissionais de todas as regiões na Ordem para melhor atender os seus anseios e da sociedade.