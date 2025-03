REPUBLICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2025 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DO TIPO COLETIVO PARA OS TURISTAS VISITANTES DURANTE A SUA PERMANÊNCIA NOS ATRATIVOS DE TURISMO NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Rosi Masiero Secretaria de Manutenção da Cidade Na tarde desta terça-feira (27), a Sabesp realizou audiência pública em São José dos Campos para a apresentação do plano regional de desestatização, com investimentos de R$18.6 bilhões no Vale do Paraíba até 2060. A audiência aconteceu no Parque Tecnológico de São José dos Campos e foi […]