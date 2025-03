Terceira fase da Via Oeste será entregue neste sábado

Ana Lúcia Abranches





Mais uma obra importante para os moradores de São José dos Campos e Jacareí será entregue oficialmente neste sábado (15), com evento marcado para as 9h30.

A terceira fase da Via Oeste – que liga a Avenida Alfredo Asdente (Jardim Pôr do Sol) à divisa com a cidade de Jacareí – será liberada ao trânsito, interligando as duas cidades. Será possível sair da região central de São José dos Campos até Jacareí por vias internas, sem utilizar a Via Dutra.

A obra, que contemplou serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização e implantação de ciclovia e calçada ao longo de toda a extensão de 3,6 km, foi realizada pela Urbam (Urbanizadora Municipal) no trecho joseense. Também foi construída a travessia do córrego Rio Comprido na divisa com Jacareí.

Os últimos trechos de adequação de pavimento e iluminação pública estão sendo finalizados. O investimento de São José dos Campos é de R$ 34.444.069,85.

Entrega oficial

Para o evento de entrega da terceira fase da Via Oeste, será realizado um passeio ciclístico, com saída da Farma Conde Arena (Rua Winston Churchill, 230 – Jardim das Indústrias) a partir das 8h30 em direção à Via Oeste, na divisa com Jacareí, onde ocorrerá o evento de abertura oficial, com a presença de autoridades e convidados.

A Via Oeste beneficia moradores dos dois munícipios | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Serviço: Entrega da Via Oeste fase 3

Data: 15 de março de 2025 (sábado)

Horário: A partir das 9h30

Local: Na divisa entre São José e Jacareí, na Via Oeste.



