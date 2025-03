Agência Minas Gerais | Estado premia destaques da segurança pública na segunda edição do Troféu Guardião Mineiro

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG), realizou nesta quarta-feira (12/3), em solenidade realizada na Cidade Administrativa, a entrega da segunda edição do Troféu Guardião Mineiro, uma homenagem às Forças de Segurança do Estado pela dedicação, eficiência e compromisso com a proteção da população.

Criado para reconhecer e valorizar o trabalho das instituições de segurança pública, o Troféu Guardião Mineiro premia ações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, que impactaram diretamente na prevenção e redução da criminalidade, no resgate de pessoas, na manutenção da ordem e na integração com a comunidade.

Com a presença do governador Romeu Zema e dos comandantes das Forças de Segurança, a cerimônia celebrou o trabalho de agentes que demonstraram excelência no desempenho de suas funções.

























Também na cerimônia, o governador anunciou uma iniciativa inédita do Estado, que vai conceder ajuda de custo para despesas com alimentação para integrantes da PMMG, PCMG, CBMMG, policiais penais e demais servidores da Sejusp das unidades prisionais, socioeducativas e comando de operações especiais.

Troféu

A premiação evidencia operações estratégicas que se destacaram pelo planejamento, inovação e efetividade no enfrentamento de desafios da segurança pública.

O Troféu Guardião Mineiro também promove o compromisso e a excelência no desempenho diário das Forças de Segurança, ressaltando o apoio contínuo do Governo de Minas a todos os profissionais que atuam diretamente na proteção e no serviço à população do estado.

Para o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Rezende, a premiação mostra o cuidado e o reconhecimento que o Governo de Minas tem com o trabalho realizado pelas Forças de Segurança.

























Ocorrências de destaque

Na solenidade, foram reconhecidas ações que demonstraram a dedicação e eficiência das Forças de Segurança em Minas Gerais. A lista completa de agraciados está disponível neste link.

Pela Polícia Militar, foi premiada a atuação da corporação em um caso de sequestro e roubo de veículo em Belo Horizonte. Após receber uma denúncia via 190, a equipe iniciou rastreamento e acionou o protocolo de cerco, bloqueio e interceptação na região Noroeste da capital.

Três suspeitos, que haviam feito um entregador refém e roubado seu veículo e mercadorias, foram localizados e detidos no bairro Pindorama. Com eles, a PMMG apreendeu uma submetralhadora e munições 9 milímetros. A vítima foi libertada sem ferimentos, e toda a carga recuperada.

Já a Polícia Civil foi homenageada pelo trabalho investigativo que levou à elucidação da morte de uma advogada em Belo Horizonte. Inicialmente tratado como suicídio, o caso ganhou novos desdobramentos a partir de provas que indicaram que houve uma briga antes de a vítima cair do oitavo andar do prédio onde morava.

A investigação revelou um histórico de violência no relacionamento e diversas contradições no depoimento do suspeito, namorado da vítima. Com base nas evidências reunidas, ele foi indiciado por feminicídio.

O Corpo de Bombeiros Militar também teve sua atuação destacada durante um incêndio de grandes proporções, causado pelo tombamento e explosão de um caminhão-tanque no limite entre Belo Horizonte e Sabará. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo em chamas, com um vazamento de combustível que ameaçava residências próximas.

Em uma operação minuciosa, a equipe conseguiu controlar o incêndio e evacuar os moradores, evitando um desastre ainda maior. Além de resgatar quatro pessoas com vida, a rápida ação dos bombeiros impediu que as chamas atingissem casas vizinhas e uma madeireira.

A Sejusp foi reconhecida por suas ações estratégicas voltadas à segurança pública e à ressocialização. Graças ao trabalho de inteligência e ao comprometimento dos servidores, foi evitada uma tentativa de fuga em massa na Penitenciária de Teófilo Otoni.

Além disso, o Presídio Doutor Nelson Pires se destacou por um projeto social que mantém uma horta com produção integralmente destinada a doações para comunidades carentes. Outro trabalho relevante foi o apoio às vítimas das chuvas em Ipatinga, com atuação direta na logística de atendimento emergencial.