Edital nº 29/2024 – Edital aberto para publicação sobre experiências do Pibid e Residência Pedagógica – IFSP

Inscrições estão prorrogadas até 31 de março de 2025; publicação será uma parceria do IFSP com IF Goiano e IFRN

Estão abertas as inscrições do Edital nº 29/2024, para seleção de texto que estarão em livro digital (e-book) sobre experiências dos Programas Institucionais de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e de Residência Pedagógica (PRP) nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). A proposta busca destacar o impacto desses programas na formação inicial de professores da educação básica e seu papel na promoção de melhorias na educação.

O edital é uma ação conjunta entre o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) com o Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Internamente, a ação está sendo coordenada pela Editora do IFSP, a EDIFSP.

A submissão dos textos ocorrerá via Suap do IFRN. Portanto, proponentes externos ao Suap do IFRN podem realizar sua inscrição até o dia 18 de dezembro de 2024 31 de março de 2025 por meio do link https://forms.gle/PG4Rf3Su1epJwPiA6. A submissão dos textos ocorre até o dia 28 de fevereiro de 2025 30 de abril de 2025. O resultado final será divulgado em 9 de julho de 2025

As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail . Para mais informações sobre o edital, cronograma completo e o processo de submissão, acesse o edital em https://editora.ifsp.edu.br/edifsp/catalog/book/127.

1ª nota de retificação do edital – publicada em 10/03/2025