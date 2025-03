IFSP participa de lançamento nacional do Partiu IF e reforça compromisso com equidade e transformação social – IFSP

A diretora de Equidade e Ações Comunitárias do IFSP, Mariana Bertolotti, representou a instituição no evento em Natal (RN), destacando a importância do programa para ampliar o acesso de estudantes vulneráveis à rede federal

Gestores institucionais do Partiu IF de institutos da região Sudeste. Mariana é a quarta da direita para a esquerda.O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) esteve representado no lançamento nacional do Programa Partiu IF, realizado no dia 10 de março em Natal (RN). A diretora de Equidade e Ações Comunitárias do IFSP, Mariana Bertolotti, participou do evento, que reuniu gestores institucionais, movimentos sociais e autoridades, incluindo o ministro da Educação, Camilo Santana.

O Partiu IF é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que visa promover a igualdade de oportunidades para estudantes da rede pública de ensino, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O programa oferecerá aulas de reforço educacional e atividades preparatórias para as provas de seleção dos institutos federais, além de uma ajuda de custo mensal de R$ 200 durante oito meses para os estudantes participantes.

“O Partiu IF é um programa estratégico, que visa criar oportunidades para que grupos socialmente vulnerabilizados possam acessar os Institutos Federais. O IFSP tem seu compromisso alinhado com as políticas de acesso e permanência, além de propósitos de justiça e transformação social. Com isso, o Partiu IF soma forças ao Programa de Cursinho Popular do IFSP”, destaca Mariana sobre a importância estratégica do programa:

O IFSP já desenvolve iniciativas semelhantes, como os Pré-IFs, que preparam estudantes para ingressar na instituição. A participação no Partiu IF reforça o compromisso da instituição com a inclusão e a redução das desigualdades educacionais, ampliando as oportunidades para jovens de todo o país.

Durante o evento, o ministro Camilo Santana ressaltou o papel dos institutos federais como parceiros fundamentais para alavancar a educação nacional. “Eu considero o Partiu IF um programa estratégico, que visa criar oportunidades para que grupos socialmente vulnerabilizados possam acessar os Institutos Federais”, afirmou.

Fonte: Portal Agência Brasil