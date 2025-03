Lugano x Celje ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (13/03), PALPITES

O jogo entre Lugano x Celje acontece HOJE (13) às 14h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Lugano x Celje: Prévia, Prognóstico e Escalações – Conference League

O Lugano recebe o Celje nesta quinta-feira (13) no Stockhorn Arena pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Europa Conference League. A equipe suíça precisa reverter a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo para avançar às quartas de final. O Celje, por sua vez, busca segurar a vantagem mínima conquistada na Eslovênia.

Análise do Jogo

O Lugano chega pressionado após um desempenho abaixo do esperado no primeiro confronto. Apesar de ter produzido quase dois Expected Goals (xG) e finalizado 11 vezes dentro da área adversária, a equipe suíça não conseguiu balançar as redes. Agora, jogando em casa, os comandados de Mattia Croci-Torti precisarão melhorar a pontaria para seguir vivos na competição.

No Campeonato Suíço, o Lugano ocupa a quarta posição com 42 pontos. No entanto, a fase recente não é das melhores: o time perdeu os últimos cinco jogos em todas as competições e não marcou gols nesse período.

Por outro lado, o Celje demonstrou eficiência ao aproveitar uma das poucas chances criadas na primeira partida. O time esloveno não teve um grande desempenho ofensivo, mas conseguiu se defender bem e garantiu a vitória com um gol de Tamar Svetlin aos 23 minutos.

A equipe comandada por Albert Riera ocupa a quinta posição na liga eslovena e tem mostrado regularidade, com apenas uma derrota nos últimos oito jogos. No entanto, seu desempenho fora de casa é preocupante: nos últimos seis jogos como visitante, o Celje venceu apenas um, empatou três e perdeu dois.

Retrospecto e Estatísticas

Forma recente do Lugano (todas as competições): WLLLLL

WLLLLL Forma recente do Celje (todas as competições): WWLWD

Na Conference League, o Lugano tem um bom retrospecto recente jogando em casa, vencendo três dos últimos quatro jogos no torneio. O Celje, por outro lado, tem se mostrado instável como visitante.

Notícias das Equipes

O Lugano terá desfalques importantes, especialmente no ataque. Hicham Mahou, Ignacio Aliseda e Shkelqim Vladi estão fora, o que pode impactar o poder ofensivo da equipe. No setor defensivo, Martim Marques e Antonios Papadopoulos também estão indisponíveis.

O Celje deve repetir a base da equipe que venceu na ida. Os zagueiros Klemen Nemanic e Damjan Vuklisevic devem ser mantidos na defesa, enquanto Svit Seslar, Mark Zabukovnik e Mario Kvesic compõem o meio-campo. No ataque, Armandas Kucys será a referência, acompanhado por Logan Delaurier-Chaubet e Tamar Svetlin.

Prováveis Escalações

Lugano:

Saipi; El Wafi, Mai, Hajdari; Zanotti, Mahmoud, Grgic, Valenzuela; Steffen, Koutsias, Bottani

Celje:

Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Seslar, Zabukovnik, Kvesic; Delaurier-Chaubet, Kucys, Svetlin

Palpite e Prognóstico

Apesar da má fase, o Lugano tem um bom retrospecto recente em casa na Conference League e deverá pressionar desde o início. O Celje, por sua vez, tentará explorar os contra-ataques e segurar o resultado.

Palpite: Lugano 2-0 Celje (Lugano avança com 2-1 no agregado)

A equipe suíça deve aproveitar o fator casa e a fragilidade do Celje como visitante para reverter a desvantagem e avançar às quartas de final.